Головна фабрика з переробки матерії: виявилося, що чорні діри їдять самі себе (фото)

Космічний телескоп "Вебб" підтвердив те, що астрономи давно припускали, але не мали доказів. Їх було виявлено на відстані 145 мільйонів світлових років від Землі.

Астрономи нарешті побачили, що надмасивні чорні діри дійсно "пожирають" самі себе, поглинаючи раніше викинуту матерію. Це відкриття дозволить астрономам з'ясувати, яким чином чорні діри з масою, що в мільйони та мільярди разів перевищує масу Сонця, змогли так швидко вирости незабаром після Великого вибуху. Результати дослідження опубліковано в журналі Astrophysical Journal Letters, пише Space.

Надмасивні чорні діри знаходяться в центрі всіх великих галактик. Одні поглинають мало газу й пилу, а інші — дуже багато. Останні утворюють яскраві активні ядра галактик. Також активні чорні діри викидають у космос зі своїх полюсів струмені речовини, які можуть зупинити утворення нових зірок у галактиці.

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Раніше астрономи виявили, що надмасивні чорні діри вже існували до того, як Всесвіту виповнився 1 мільярд років. Згідно з теорією, чорні діри не мали можливості так швидко вирости за цей час. Також теорії припускають, що чим більше матерії поглинає чорна діра, тим більше вона відштовхує газу та пилу, які вони використовують для зростання. Тому залишається загадкою, як же чорні діри стали величезними незабаром після Великого вибуху. Нове відкриття може допомогти це з’ясувати.

Активне ядро галактики NGC 4696 Фото: solar-system

Одна з популярних теорій припускає, що надмасивні чорні діри не тільки відштовхують від себе речовину, а й те, що вона охолоджується та падає назад у чорну діру. Таким чином вона може розпочати новий цикл свого живлення та рости. Ця теорія передбачає, що в міру охолодження цей газ утворює газові потоки шириною в кілька сотень світлових років, які мають довжину тисячі світлових років. Саме ці газові потоки запускають новий період зростання чорної діри. Але астрономи не мали підтвердження цієї теорії.

Тепер же, як стверджують вчені, дані космічного телескопа "Вебб" показали, що надмасивні чорні діри, можливо, є головними "фабриками" з переробки матерії у космосі.

Астрономи виявили, що в центрі галактики NGC 4696 на відстані 145 мільйонів світлових років від нас активна чорна діра поводиться саме так, як і передбачає теорія. Тобто чорна діра живить сама себе. Спочатку вона відштовхує величезну кількість газу, необхідного для її зростання (після того, як минув перший період активного поглинання матерії), а потім газові потоки утворюють структуру шириною 800 світлових років, де газ рухається зі швидкістю близько 600 км/с. Саме цей газ потім падає в чорну діру і запускає новий цикл активного живлення.

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