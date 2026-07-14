Загадка Чумацького Шляху: чорну діру вперше виявлено там, де їх ніколи раніше не бачили (фото)

Астрономи вже давно намагалися з’ясувати, чому в масивному кульовому зоряному скупченні Омега Центавра не виявлено чорних дір, хоча вони там мають бути. Тепер виявлено перший об’єкт із величезної популяції чорних дір.

Масивне кульове зоряне скупчення Омега Центавра десятиліттями ставило астрономів у глухий кут. Воно мало б бути заповнене чорними дірами, що залишилися після смерті масивних зірок, але їх так і не виявили. Тепер астрономи з NASA за допомогою космічного телескопа "Хаббл" вперше виявили чорну діру зоряної маси в скупченні Омега Центавра. При цьому вчені отримали несподівані результати. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, повідомляє NASA.

Масивне кульове зоряне скупчення Омега Центавра десятиліттями ставило астрономів у глухий кут Фото: solar-system

Кульові зоряні скупчення є найдавнішими збереженими структурами Чумацького Шляху. Найбільшим кульовим зоряним скупченням у нашій галактиці є Омега Центавра, розташоване на відстані 18 000 світлових років від нас. Воно існує приблизно 12 мільярдів років, тобто майже на 2 мільярди років молодше за Всесвіт, і містить близько 10 мільйонів зірок, пов’язаних гравітацією.

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Вченим вперше вдалося виявити чорну діру зоряної маси, яка отримала назву oMEGACat BH-2, у кульовому зоряному скупченні Омега Центавра Фото: solar-system

З огляду на те, що багато масивних зірок у скупченні давно загинули, тобто вибухнули як наднові, на їхньому місці, за розрахунками астрономів, має існувати близько 10 000 чорних дір зіркової маси. Але жодної з них за десятиліття спостережень так і не було виявлено.

Чорні діри не випромінюють світло, тому їх можна виявити за їхнім гравітаційним впливом на навколишнє середовище. Астрономи з NASA вивчили архівні дані космічного телескопа "Хаббл", зібрані за 20 років. Вони шукали незвичайний рух зірок, який би вказував на те, що вони обертаються навколо невидимого масивного об’єкта, тобто чорної діри.

Показано регіон, де існує чорна діра oMEGACat BH-2 Фото: solar-system

Так вченим вперше вдалося виявити чорну діру зіркової маси, яка отримала назву oMEGACat BH-2, у кульовому зоряному скупченні Омега Центавра. Виявилося, що ця чорна діра має несподівані характеристики.

Ця чорна діра та зірка, яка обертається навколо неї, утворюють подвійну систему. Маса зірки становить приблизно 78 % маси Сонця. При цьому маса чорної діри майже в 4,5 рази перевищує масу Сонця. Але це набагато менша маса, ніж очікували астрономи від об’єкта, утвореного в результаті загибелі зірки з низьким вмістом металів (так називають усі елементи, важчі за гелій і водень). Тепер астрономи знають, що зірка з низьким вмістом металів здатна утворити таку чорну діру, але потрібно зрозуміти, як це відбувається.

Астрономи також з’ясували, що зірка робить повний оберт навколо чорної діри oMEGACat BH-2 за 94 роки. Це найдовший орбітальний період у системі "чорна діра — зірка" серед усіх відомих.

Найголовніше відкриття полягає в тому, що астрономи довели: у кульових зоряних скупченнях існують чорні діри зоряної маси, але їх ще потрібно виявити.

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