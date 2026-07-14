Загадка Млечного Пути: черная дыра впервые обнаружена там, где их никогда не видели (фото)

Астрономы давно пытались понять, почему в массивном шаровом звездном скоплении Омега Центавра не обнаружено черных дыр, хотя они там должны быть. Теперь первый объект из огромной популяции черных дыр обнаружен.

Массивное шаровое звездное скопление Омега Центавра десятилетиями ставило астрономов в тупик. Оно должно быть заполнено черными дырами, оставшимися после смерти массивных звезд, но их так и не обнаружили. Теперь астрономы из NASA с помощью космического телескопа Хаббл впервые обнаружили черную дыру звездной массы в скоплении Омега Центавра. При этом ученые получили неожиданные результаты. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, сообщает NASA.

Массивное шаровое звездное скопление Омега Центавра десятилетиями ставило астрономов в тупик Фото: NASA

Шаровые звездные скопления являются самыми старыми сохранившимися структурами Млечного Пути. Самым большим шаровым звездным скоплением в нашей галактике является Омега Центавра, расположенное на расстоянии 18 000 световых лет от нас. Оно существует примерно 12 миллиардов лет, то есть почти на 2 миллиарда лет моложе Вселенной, и содержит около 10 миллионов звезд, связанных гравитацией.

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Ученым удалось впервые обнаружить черную дыру звездной массы, получившую название oMEGACat BH-2 в шаровом звездном скоплении Омега Центавра Фото: NASA

Учитывая что многие массивные звезды в скоплении давно умерли, то есть взорвались сверхновой, на их месте должны существовать, по расчетам астрономов, около 10 000 черных дыр звездной массы. Но ни одной из них за десятилетия наблюдений так и не было обнаружено.

Черные дыры не выпускают свет, а потому их можно обнаружить по их гравитационному влиянию на окружающую среду. Астрономы из NASA изучили архивные данные космического телескопа Хаббл, собранные за 20 лет. Они искали необычное движение звезд, которое бы указывало на то, что они вращаются вокруг невидимого массивного объекта, то есть черной дыры.

Показан регион, где существует черная дыра oMEGACat BH-2 Фото: NASA

Так ученым удалось впервые обнаружить черную дыру звездной массы, получившую название oMEGACat BH-2 в шаровом звездном скоплении Омега Центавра. Оказалось, что эта черная дыра имеет неожиданные характеристики.

Данная черная дыра и звезда, которая вращается вокруг нее составляют двойную систему. Масса звезды составляет примерно 78% массы Солнца. При этом масса черной дыры почти в 4,5 раза больше массы Солнца. Но это намного меньшая масса, чем ожидали астрономы от объекта, созданного в результате смерти звезды с низким содержанием металлов (так называют все элементы тяжелее гелия и водорода). Теперь астрономы знают, что звезда с низким содержанием металлов способна cсоздать такую ​​черную дыру, но нужно понять, как это происходит.

Астрономы также выяснили, что звезда совершает полный оборот вокруг черной дыры oMEGACat BH-2 за 94 года. Это самый длинный орбитальный период в системе черная дыра-звезда из всех известных.

Самое главное открытие состоит в том, что астрономы доказали, что в шаровых звездных скоплениях существуют черные дыры звездной массы, но их еще нужно обнаружить.

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