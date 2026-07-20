Над Чумацьким Шляхом височіє величезна структура: через 40 років вчені з'ясували, що це (фото)

Виявилося, що гігантська структура не є виступом, а являє собою замкнуту петлю. При цьому вона розташована не в центрі нашої галактики.

Протягом 40 років астрономи намагалися з’ясувати, що ж таке ця гігантська структура, яка височіє над центром Чумацького Шляху. Її назвали "Галактичний центральний виступ", але ніхто не міг пояснити, звідки взявся цей об’єкт. Тепер астрономи нарешті змогли з'ясувати, що це насправді, і виявилося, що цей об'єкт розташований не над центром нашої галактики, на відстані 26 000 світлових років від нас, а набагато ближче. І взагалі це не виступ, а замкнута петля. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише ScienceAlert.

Складнощі з розумінням природи галактичного центрального виступу мають свої причини.

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Виміряти точні відстані до об’єктів у космосі надзвичайно складно.

Спостерігати за центром нашої галактики складно, адже він наповнений великою кількістю пилу, щільними хмарами молекулярного газу та дуже яскравими зірками.

Нижня частина дивної структури розташована на тлі галактичної площини, і її світло зливається зі світлом навколишніх зірок.

Протягом 40 років астрономи намагалися з"ясувати, що ж це за гігантська структура, яка височіє над центром Чумацького Шляху Фото: ScienceAlert

Раніше вважалося, що це виступ, але астрономи з’ясували, що це замкнута петля, яка не підноситься над центром Чумацького Шляху. Вчені також з’ясували, що це таке і як утворилася ця структура.

У цьому допомогли вимірювання світла, що випромінюється різними типами газу в нашій галактиці. Випромінювання іонізованої газоподібної сірки допомогло побачити, що це гігантська воднева хмара, яка утворює замкнуту петлю. Спостереження за сіркою також допомогли оцінити відстань до цієї структури. Виявилося, що вона височіє над площиною галактики на відстані 6520 світлових років від нас.

Центр Чумацького Шляху в різних діапазонах світла Фото: ScienceAlert

Астрономи дійшли висновку, що ця хмара світиться завдяки інтенсивному ультрафіолетовому випромінюванню найближчих зірок. Передбачається, що ця воднева хмара була утворена більш ранніми поколіннями зірок, які були дуже масивними, жили недовго і вибухнули як наднові. Ці вибухи призвели до масштабного викиду газу, який перетворився на хмару шириною приблизно 115 світлових років.

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