Чумацький Шлях зіткнувся з іншою галактикою й перекинувся на бік: розгадка давньої загадки

Злиття двох галактик пояснює дивну особливість Чумацького Шляху.

Дослідники з Даремського університету, Велика Британія, виявили, що пряме зіткнення з галактикою Гая-Енцелад, яке відбулося приблизно 10 мільярдів років тому, призвело до того, що диск Чумацького Шляху перевернувся більш ніж на 90 градусів. Таке перевертання на бік відбулося задовго до народження Сонячної системи. Ця подія пояснює загадкову особливість нашої галактики, пише IFLScience.

Чумацький Шлях — це велика спіральна галактика, і її розмір пов’язаний із тим, що в минулому вона поглинула кілька карликових галактик. Відомо, що приблизно 10 мільярдів років тому відбулося пряме зіткнення Чумацького Шляху з карликовою галактикою Гая-Енцелад. Ця подія суттєво змінила структуру нашої галактики. Тепер же стало відомо, що це зіткнення призвело до перевертання диска Чумацького Шляху більш ніж на 90 градусів. Досі диск не змінив свого положення.

Відео дня

Астрономи застосували моделювання, яке показало, що у таких галактик, як Чумацький Шлях, диск може перевертатися на бік після зіткнення з карликовими галактиками. І це повільно, але впевнено змінює всю орієнтацію більшої галактики.

Це відкриття пояснює одну дивну особливість Чумацького Шляху. У зоряному гало нашої галактики зірки рухаються дуже повільно. Зоряне гало — це кулясте хмара зірок, що оточує нашу галактику. Більшість зірок у гало спочатку були частиною карликових галактик.

Зірки в диску Чумацького Шляху обертаються навколо центру галактики зі швидкістю приблизно 220 км/с. Але зірки в зоряному гало обертаються набагато повільніше — зі швидкістю 25 км/с, хоча, згідно з прогнозами, ця швидкість має становити 50 км/с. Довгий час астрономи не могли зрозуміти, чому так відбувається.

Тепер астрономи дійшли висновку, що перевертання диска Чумацького Шляху призвело до уповільнення руху зірок у зоряному гало. Моделювання показало, що галактики набувають такої особливості, якщо відбувається пряме зіткнення з сусідніми галактиками, що призводить до перевертання галактичного диска.

За словами астрономів, перевертання диска Чумацького Шляху відбувалося повільно. На це знадобилося від 150 мільйонів до 1 мільярда років. У будь-якому разі ця подія сталася задовго до народження Сонячної системи, яка з’явилася 4,6 мільярда років тому.

Що стосується галактики "Гайя-Енцелад", то її маса була приблизно в 10 мільярдів разів більшою за масу Сонця. Вважається, що наступне подібне злиття Чумацького Шляху з карликовою галактикою відбудеться через кілька мільярдів років. Частиною нашої галактики стане Велика Магелланова Хмара, і ця подія також має змінити Чумацький Шлях.

Інші новини науки