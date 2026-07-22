Астрономи вперше виявили подвійну зоряну систему, в якій вибухнули обидві зірки (фото)

Вчені вважають, що зірка, яка утворила туманність "Медуза", мала супутню зірку, яка вибухнула на 100 000 років раніше. Вперше виявлено систему, в якій дві зірки вибухнули як наднові.

IC 443, відома також як туманність Медуза, розташована на відстані 6000 світлових років від нас. Вона утворилася в результаті вибуху масивної зірки. Дослідники виявили, що туманність перебуває в тому самому фізичному середовищі, що й інший залишок наднової. Це дослідження припускає, що обидві зірки перебували в подвійній системі й обидві вибухнули як наднові. Таким чином, це перший випадок, коли астрономи виявили подвійну зоряну систему, де обидві зірки вибухнули і залишили після себе залишки наднової. Результати дослідження опубліковано в журналі Nature Communications, пише Space.

Коли масивні зірки добігають кінця свого життя, вони вибухають як наднові. Після такого вибуху часто залишається хмара з газу та пилу, відома як залишок наднової. Наразі астрономам відомо близько 300 залишків наднових у Чумацькому Шляху.

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Праворуч зображено залишок наднової IC 443, який взаємодіє з водневою хмарою. Ліворуч розташований залишок наднової G189.6+3.3 Фото: space.com

Водночас більшість зірок у нашій галактиці існує в зоряних системах, що складаються з двох і більше зірок. Хоча можна було б очікувати, що в таких системах дві зірки вибухнуть як наднові, астрономи ще ніколи такого не бачили.

Одна з причин полягає в тому, що, якщо масивні зірки знаходяться надто близько одна до одної, то залишки наднових можуть виглядати як результат вибуху однієї зірки, а не двох. Інша причина полягає в тому, що зірка, яка вибухнула як наднова, може відкинути свого супутника досить далеко, а тому складно визначити, що це була подвійна зоряна система.

Автори дослідження вивчили туманність IC 443, яка є відомим залишком наднової, а також більш тьмяний залишок наднової G189.6+3.3, який було виявлено зовсім недавно, але який розташований поруч Фото: space.com

Автори дослідження вивчили туманність IC 443, яка є відомим залишком наднової, а також більш тьмяний залишок наднової G189.6+3.3, який було виявлено зовсім недавно, але який розташований поруч. Дослідники виявили, що обидва об’єкти знаходяться в одному й тому ж фізичному середовищі, а відстань між їхніми центрами становить від 30 до 50 світлових років.

Розрахунки астрономів показали, що ймовірність того, що два залишки наднових знаходяться так близько один до одного, дуже мала. Тому дослідження припускає, що обидва об’єкти утворилися з двох масивних зірок в одній системі, які вибухнули як наднові. Таке виявили вперше.

Розрахунки показали, що маса двох зірок могла бути приблизно в 20 разів більшою за масу Сонця. При цьому зірка, яка утворила IC 443, вибухнула приблизно 8 000–9 000 років тому, а зірка, що утворила G189.6+3.3, вибухнула приблизно від 20 000 до 110 000 років тому.

Ці нові дані можуть допомогти вченим краще зрозуміти, як масивні зірки в подвійних системах еволюціонують, взаємодіють і гинуть.

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