Світло Сонця досягає нас зараз за 8 хвилин, але цьому світлу вже 170 000 років: чому

Щоб фотони, частинки світла, покинули Сонце, їм доводиться пройти дуже складний шлях.

Щодня ми бачимо сонячне світло, і може здатися, що Сонце випромінило його зовсім недавно, з огляду на швидкість руху фотонів, яка становить 300 000 км/с. Але насправді світло, яке ми бачимо, має вік від кількох десятків тисяч років до 170 000 років, пише ScienceAlert.

Як відомо, швидкість світла становить приблизно 300 000 км/с. Тобто за одну секунду частинки світла, фотони, долають відстань у 300 000 км. Але з такою швидкістю світло рухається лише у вакуумі, тобто майже в порожньому просторі. Натомість надра Сонця, що складаються з водневої плазми, мають складну структуру. Крім того, світло всередині Сонця рухається не по прямій, а тому йому потрібно дуже багато часу, щоб вийти назовні.

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Сонячному світлу потрібно трохи більше 8 хвилин, щоб подолати 150 мільйонів кілометрів, що розділяють Сонце і Землю. З огляду на те, що радіус Сонця становить 695 700 кілометрів, частинки світла з ядра нашої зірки могли б дістатися до поверхні Сонця трохи більше ніж за дві секунди й вийти назовні, якби рухалися по прямій, але це неможливо.

З огляду на те, що радіус Сонця становить 695 700 кілометрів, частинки світла з ядра нашої зірки могли б дістатися до поверхні Сонця трохи більше ніж за дві секунди й вийти назовні, якби рухалися по прямій, але це неможливо Фото: solar-system

Сонце складається з плазми — це своєрідна рідина, що складається із заряджених частинок — протонів та електронів. Ці частинки постійно поглинають фотони, а потім випромінюють їх назад. При цьому траєкторія руху фотонів усередині Сонця нагадує рух м’яча для настільного тенісу. Тобто частинки світла рухаються то вгору, то вниз, а також убік, і з часом вилітають із нашої зірки.

Такий рух фотонів називається випадковим блуканням, і його тривалість залежить від щільності плазми. Як показують розрахунки, такий рух фотонів призводить до того, що світло подорожує в надрах Сонця від кількох десятків тисяч років до приблизно 170 000 років. І лише потім світло долає 150 мільйонів кілометрів до нашої планети.

Фактичний вік кожного окремого фотона неможливо визначити, але в будь-якому разі сонячне світло, яке ми бачимо й відчуваємо щодня, є дуже старим. Частина світла, що досягла Землі зараз, розпочала свою подорож, коли вимерли неандертальці, а частина світла — після того, як в Африці відносно недавно за мірками історії Землі з’явився вид Homo Sapiens, тобто людина розумна.

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