Всесвітній торговий центр 2.0: розпочалося будівництво надвисокого хмарочоса (фото)

Будівництво нового хмарочоса в Нью-Йорку завершить процес реконструкції Всесвітнього торгового центру, який постраждав внаслідок теракту 11 вересня 2001 року.

Офіційно розпочалося будівництво найвідомішого нового надвисокого хмарочоса Нью-Йорка. Будівля під назвою Всесвітній торговий центр 2 (англ. 2 World Trade Center) висотою 373 метри завершить реконструкцію Всесвітнього торгового центру, який постраждав від терактів 25 років тому, пише New Atlas.

Всесвітній торговий центр — це комплекс із кількох хмарочосів у Нью-Йорку (США), офіційно відкритий у 1973 році. Найвищими будівлями були Вежі-близнюки, висота кожної з яких становила понад 410 метрів. 11 вересня 2001 року Вежі-близнюки були зруйновані в результаті терористичного акту. Зараз триває реконструкція Всесвітнього торгового центру, який набуває дещо іншого вигляду.

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Хмарочос "Всесвітній торговий центр 2" Фото: New Atlas

Найбільш очікуваним новим надвисоким хмарочосом Нью-Йорка вже тривалий час є Всесвітній торговий центр 2, історія будівництва якого є довгою та складною. Спочатку проєкт був розроблений компанією Foster + Partners, потім для роботи було залучено Bjarke Ingels Group, але в підсумку Foster + Partners повернулися, щоб працювати над нинішньою версією проєкту.

У Нью-Йорку, переповненому однотипними скляними офісними хмарочосами, Всесвітній торговий центр 2, ймовірно, приверне увагу своїм ступінчастим дизайном, підкресленим численними терасами та зеленню.

Хмарочос "Всесвітній торговий центр 2" Фото: New Atlas

Усередині хмарочоса буде розташовано близько 186 000 квадратних метрів офісних приміщень на 55 поверхах, і він стане новою глобальною штаб-квартирою American Express. Там зможуть працювати близько 10 000 співробітників.

"Напередодні 25-ї річниці подій 11 вересня початок будівництва вежі "Всесвітній торговий центр 2" — це надихаючий приклад сили та стійкості Нью-Йорка перед обличчям негараздів. Сучасна вежа наближає нас до нашої спільної мети — завершення реставрації Всесвітнього торгового центру як місця, що підтримує торгівлю, пам’ять, культуру, спільноту, транспорт і туризм, щоб весь світ міг це побачити". – заявила Кетрін Гарсія, виконавча директорка Портового управління Нью-Йорка, після церемонії закладення першого каменю майбутнього хмарочоса.

Хмарочос "Всесвітній торговий центр 2" розташовуватиметься поруч із найвищим хмарочосом у США (Всесвітній торговий центр 1 зображено ліворуч) Фото: New Atlas

Хоча це була церемонія закладення першого каменю, яка відбулася раніше, у липні, початкові роботи за проектом розпочалися ще у 2008 році, а фундамент було завершено у 2013 році. Очікується, що будівництво буде завершено у 2031 році.

Будівництво нового хмарочоса в Нью-Йорку завершить процес реконструкції Всесвітнього торгового центру. Ця офісна вежа стане частиною комплексу, до якого входить сусідній хмарочос "Всесвітній торговий центр 1" висотою (зі шпилем) 541 метр. Це сьома за висотою будівля у світі та найвищий хмарочос не тільки у США, а й у Західній півкулі. Також частиною оновленого комплексу є офісна вежа "Всесвітній торговий центр 3" та житловий хмарочос "Всесвітній торговий центр 5".

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