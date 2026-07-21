Всемирный торговый центр 2.0: началось строительство сверхвысокого небоскреба (фото)

Постройка нового небоскреба в Нью-Йорке завершит процесс реконструкции Всемирного торгового центра, который пострадал в результате теракта 11 сентября 2001 года.

Официально началось строительство самого известного нового сверхвысокого небоскреба Нью-Йорка. Здание под названием Всемирный торговый центр 2 (по англ. 2 World Trade Center) высотой 373 метра завершит реконструкцию Всемирного торгового центра, пострадавшего от атак террористов 25 лет назад, пишет New Atlas.

Всемирный торговый центр – это комплекс из нескольких небоскребов в Нью-Йорке (США), официально открытый в 1973 году. Самими высокими зданиями были Башни-близнецы, высотой более 410 метров каждая. 11 сентября 2001 года Башни-близнецы были разрушены в результате террористического акта. Сейчас продолжается реконструкция Всемирного торгового центра, который приобретает несколько иной вид.

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Небоскреб Всемирный торговый центр 2 Фото: New Atlas

Самым ожидаемым новым сверхвысоким небоскребом Нью-Йорка долгое время является Всемирный торговый центр 2, история строительства которого является долгой и сложной. Первоначально проект был разработан компанией Foster + Partners, затем для работы была нанята Bjarke Ingels Group, но в итоге Foster + Partners вернулись для работы над нынешней версией проекта.

В Нью-Йорке, переполненном однотипными стеклянными офисными небоскребами, Всемирный торговый центр 2, вероятно, привлечет внимание своим ступенчатым дизайном, подчеркнутым многочисленными террасами и зеленью.

Небоскреб Всемирный торговый центр 2 Фото: New Atlas

Внутри небоскреба разместится около 186 000 квадратных метров офисных помещений на 55 этажах, и оно станет новой глобальной штаб-квартирой American Express. Там смогут работать около 10 000 сотрудников.

"В преддверии 25-й годовщины 11 сентября начало строительства башни Всемирный торговый центр 2 — это вдохновляющая демонстрация силы и стойкости Нью-Йорка перед лицом невзгод. Современная башня приближают нас к нашей общей цели — завершению реставрации Всемирного торгового центра как места, поддерживающего торговлю, память, культуру, сообщество, транспорт и туризм, чтобы весь мир мог это увидеть". – заявила Кэтрин Гарсия, исполнительный директор Портового управления Нью-Йорка после церемонии закладки первого камня будущего небоскреба.

Небоскреб Всемирный торговый центр 2 будет находится рядом с самым высоким небоскребом в США (Всемирный торговый центр 1 показан слева) Фото: New Atlas

Хотя это была церемония закладки первого камня, которая состоялась ранее в июле, начальные работы по проекту начались еще в 2008 году, а фундамент был завершен в 2013 году. Ожидается, что строительство будет завершено в 2031 году.

Постройка нового небоскреба в Нью-Йорке завершит процесс реконструкции Всемирного торгового центра. Эта офисная башня станет частью комплекса, куда входит соседний небоскреб Всемирный торговый центр 1 высотой (со шпилем) 541 метр. Это седьмое по высоте здание в мире и самый высокий небоскреб не только в США, но и в Западном полушарии. Также частью обновленного комплекса являете офисная башня Всемирный торговый центр 3 и жилой небоскреб Всемирный торговый центр 5.

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