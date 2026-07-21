Астероид уничтожил динозавров не так, как считали ученые: что произошло 66 млн лет назад

Исследователи пришли к выводу, что на Землю упал очень редкий тип астероида, который не мог вызвать массовое вымирание динозавров так, как предполагалось ранее.

Примерно 66 миллионов лет астероид шириной примерно 10 км упал на Землю и оставил после себя кратер Чиксулуб диаметром 180 км на территории современного полуострова Юкатан (Мексика). В результате удара астероида исчезли почти все динозавры и другие виды животных. В общей сложности массовое вымирание коснулось примерно 75% всех живых существ на нашей планете. Новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показывает, что массовое вымирание динозавров в результате падения астероида произошло не так, как считалось ранее, пишет Gizmodo.

О том, что 66 млн лет назад на Землю упал огромный астероид свидетельствует не только огромный картер, но данные геологических исследований. Эта катастрофа привела к массовому вымиранию почти всех динозавров и многих других животных на Земле в конце мелового периода.

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В недрах нашей планеты геологи ранее обнаружили тонкую полосу горной породы, которая представляет собой геологическую границу мелового и палеогенового периодов, известную также как граница K-Pg. В этом слое горной породы была обнаружена глина, которая как считается, состоит из материала, выброшенного астероидом Чиксулуб.

Изначально этот материал находился в атмосфере Земли вместе с газами, выделяемыми астероидом, а также сажей от масштабных лесных пожаров. Все это заблокировало солнечный свет и на Земле возникла глобальная холодная зима. Значительное снижение температуры привело к массовому вымиранию.

Значительное снижение температуры привело к массовому вымиранию Фото: Live Science

Предыдущие исследования показывали, что выделяемые астероидом газы, особенно сера, которая отлично блокирует солнечный свет, сыграли ключевую роль в наступлении глобальной зимы, но новое исследование показывает, что это не так.

Ученые изучили образцы глины на границе K–Pg, чтобы уточнить состав астероида Чиксулуб. Исследователи пришли к выводу, что этот астероид представлял собой CO-хондрит. Это очень редкие космические камни и лишь 5% метеоритов, найденных на Земле, принадлежат к этому классу. Эти космические камней имеют относительно низкую концентрацию летучих элементов, таких как вода, углерод, цинк и особенно сера.

Результаты исследования показали, что астероид Чиксулуб содержал лишь половину того количества серы, которое показывали прошлые исследования. А значит он не мог выбросить так много серы в атмосферу, которая заблокировала солнечный свет так сильно, что вымерли динозавры. Поэтому ученые пришли к выводу, что пыль, выброшенная в атмосферу при столкновении астероида с Землей, является главной причиной глобальной зимы, уничтожившей динозавров.

Точное происхождение астероида Чиксулуб остается неизвестным, но ученые считают, что он мог прилететь из региона на краю Солнечной системы.

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