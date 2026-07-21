Стоимость запуска ракет в космос снизилась за 65 лет на 96%: какая цена сейчас (фото)

Ученые считают, что в будущем стоимость запуска спутников на орбиту еще больше снизится. Хотя есть потенциальные препятствия для такого снижения.

Согласно новому исследованию, стоимость запусков ракет в космос снизилась на 96% за последние шесть десятилетий и потенциально может снизиться в 10 раз от текущего значения к 2040 году. Но существует ряд препятствий, которые могут этому помешать, такие как космический мусор и монополизация рынка одной и известной компанией. Исследование опубликовано в журнале PNAS Nexus, пишет Space.

Ученые проанализировали данные о 4405 запусках ракет в космос с 1960 года по 2025 год. Анализу подверглись запуски более 330 разных ракет, созданных в США, Китае, Украине, Индии, Европе, Японии, России, Австралии, Бразилии, Израиле, Иране и Южной Корее.

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Исследователи выяснили, что средняя стоимость вывода 1 килограмма полезной нагрузки на орбиту снизилась с 87 023 долларов в 1960 году до 3868 долларов в 2025 году. То есть произошло снижение стоимости на 96%.

Авторы исследования считают, что на это есть две причины:

Холодная война закончилась и страны начали считать деньги, то есть делать все возможное, чтобы запуски ракет со спутниками стоили дешевле.

Вторая причина состоит в том, что появились многоразовые ракеты, в частности Falcon 9 от компании SpaceX, которые позволяют снизить затраты на запуск.

Запуск американской ракеты Saturn V в 1973 году Фото: space.com

Расчеты ученых показывают, что если эта тенденция сохранится, то к 2030 году средняя стоимость запуска 1 кг полезной нагрузки на орбиту составит 1600 долларов, а к 2040 году – 300 долларов.

По словам ученых, существует как минимум три фактора, которые могут замедлить или даже остановить снижение затрат на запуск ракет космос.

Во-первых, большую проблему для индустрии космических запусков представляет космический мусор. Он обычно движется со скоростью около 27 000 км/ч и поэтому может нанести огромный ущерб всему, что находится на орбите.

Во-вторых, компания SpaceX сейчас является монополистом на рынке космических запусков. 75% спутников в космос отправляют многоразовые ракеты этой компании. Потенциальный монополист и в будущем может установить более высокие цены на запуск.

В-третьих, нынешняя геополитическая нестабильность может привести к тому, что отдельные страны не захотят зависеть от одной американской компании в вопросах космических запусков. Поэтому правительства этих стран могут начать использовать свои, более дорогие ракеты, что не даст снизить затраты на запуск спутников на орбиту.

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