Вторая авария подряд: SpaceX снова отменила запуск ракеты в последнюю секунду (видео)

Перед самым стартом ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink на борту был остановлен обратный отчет.

Компания SpaceX в течение нескольких дней уже два раза отменяла запуск своей ракеты в космос в последнюю секунду. Но это были разные ракеты: одна совершила только в этом году более 80 успешных запусков, а вторая все еще проходит испытания, пишет Space.

В понедельник, 20 июля с космодрома Ванденберг в штате Калифорния компания SpaceX попыталась отправить ракету-носитель Falcon 9 в космос с 24 спутниками Starlink на борту. Но запуск был остановлен в последнюю секунду из-за выявленных проблем в двигательной системе нижней ступени ракеты.

С такой же проблемой столкнулась ракета Starship компании SpaceX 17 июля и ее запуск с космодрома в штате Техас также был остановлен в последнюю секунду, как уже писал Фокус. Это была попытка провести 13-е испытание самой большой и мощной ракеты в мире. При этом обе ступени ракеты Starship являются многоразовыми и SpaceX возлагает на нее большие надежды. Когда Starship (создана уже третья версия ракеты под названием Starship V3) будет принята в эксплуатацию, то позволит совершать частые полеты на Луну и Марс, как заявляет SpaceX.

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В компании Илона Маска заявили, что новая попытка провести испытание Starship под номером 13 должна состоятся 23 июля. После замены двух двигателей Raptor нижней ступени ракеты Starship под названием Super Heavy этот запуск, как считают в SpaceX, должен пройти успешно. По плану обе ступени ракеты после запуска должны успешно вернуться обратно, а первая ступень должна доставить на орбиту спутники Starlink.

Если Starship все еще находится в разработке и происходят только испытательные полеты, то Falcon 9 является самой надежной ракетой в мире, которая осуществляет больше всего запусков. Поэтому удивительно, что новый старт был отменен, учитывая то, что только в этом году Falcon 9 совершила 84 запуска без единой поломки.

В отличие от Starship, нихняя ступень которой имеет 33 двигателя Raptor нового поколения, нижняя ступень Falcon 9 использует девять двигателей Merlin 1D.

Новый старт ракеты Falcon 9 с 24 спутниками Starlink на борту теперь запланирован на вторник, 21 июля, на 17:00 по киевскому времени.

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