Сколько чашек кофе в день опасно для здоровья: ученые дали новый ответ

Ученые представили новый отчет о связи между кофеином и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они считают, что если не превышать этот уровень потребления кофеина, то все будет хорошо.

Эксперты из Американской кардиологической ассоциации опубликовали новое исследование в журнале Circulation, в котором они изучили связь между употреблением кофе и кофеина и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В итоге они назвали количество чашек кофе в день, которое может быть безопасным для здоровья. С другой стороны, высокое потребление кофеина из таких источников, как энергетические напитки, может быть опасным, пишет Gizmodo.

Ежедневно миллионы людей по всему миру употребляют кофеин вместе с кофе или энергетическими напитками. Хотя существуют опасения по поводу неблагоприятного воздействия регулярного употребления кофе на здоровье, большинство современных исследований достаточно оптимистичны в этом плане. Новое исследование из их числа.

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По словам ученых из Американской кардиологической ассоциации, взаимосвязь между кофеином и здоровьем сердечно-сосудистой системы может быть сложной, поэтому исследователи решили изучить самые последние данные по этой теме. Они изучили исследования о том, как потребление кофеина, в кофе или энергетических напитках, может влиять на развитие инсульта, ишемической болезни сердца и аритмии (нерегулярного сердцебиения).

Ученые обнаружили, что для сердца среднестатистического человека безопасным уровнем кофеина является значение ниже 400 миллиграммов в день Фото: valeria_aksakova/Freepik

Они обнаружили, что для сердца среднестатистического человека безопасным уровнем кофеина является значение ниже 400 миллиграммов в день. Ученые пришли к выводу, что употребление каждый день примерно 5 чашек с 240 мл кофе безопасно для сердца и может даже снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний у некоторых людей.

Подавляющее большинство людей, которые употребляют кофе могут быть уверены, что кофеин почти наверняка не увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а может быть даже полезен для здоровья. Но речь идет именно об умеренном употреблении кофеина каждый день, то есть не более 400 мл, говорят ученые.

В то же время эксперты отмечают, что есть некоторые нюансы, которые требуют дальнейшего изучения. Например, употребление от одной до трех чашек кофе в день может повышать уровень кровяного давления у людей с нормальным уровнем, в то время как употребление большего количества чашек может, наоборот, его снижать.

Также эксперты пришли к выводу, что продукты, содержащие кофеин, например, энергетические напитки, могут увеличивать риск развития сердечной недостаточности.

Тем не менее, вероятно, наибольшая опасность для сердца — это превысить дозу в 400 мл кофеина в день. Чем больше кофеина, тем выше риск появления высокого кровяного давления и нерегулярного сердечного ритма, отмечают авторы исследования.

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