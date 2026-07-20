Скільки чашок кави на день є небезпечним для здоров’я: вчені дали нову відповідь

Вчені оприлюднили новий звіт про зв’язок між кофеїном та серцево-судинними захворюваннями. Вони вважають, що якщо не перевищувати цей рівень споживання кофеїну, то все буде добре.

Експерти з Американської кардіологічної асоціації опублікували нове дослідження в журналі Circulation, у якому вони дослідили зв’язок між вживанням кави та кофеїну й серцево-судинними захворюваннями. У підсумку вони визначили кількість чашок кави на день, яка може бути безпечною для здоров’я. З іншого боку, надмірне споживання кофеїну з таких джерел, як енергетичні напої, може бути небезпечним, пише Gizmodo.

Щодня мільйони людей у всьому світі вживають кофеїн разом із кавою або енергетичними напоями. Хоча існують побоювання щодо несприятливого впливу регулярного вживання кави на здоров’я, більшість сучасних досліджень дають досить оптимістичні висновки з цього приводу. Нове дослідження є одним із них.

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За словами вчених з Американської кардіологічної асоціації, взаємозв’язок між кофеїном і здоров’ям серцево-судинної системи може бути складним, тому дослідники вирішили проаналізувати найновіші дані з цієї теми. Вони проаналізували дослідження щодо того, як споживання кофеїну — у каві чи енергетичних напоях — може впливати на розвиток інсульту, ішемічної хвороби серця та аритмії (нерегулярного серцебиття).

Вчені виявили, що для серця середньостатистичної людини безпечним рівнем кофеїну є значення нижче 400 міліграмів на день Фото: valeria_aksakova/Freepik

Вони виявили, що для серця середньостатистичної людини безпечним рівнем кофеїну є значення нижче 400 міліграмів на день. Вчені дійшли висновку, що щоденне вживання приблизно 5 чашок по 240 мл кави є безпечним для серця і може навіть знизити ризик серцево-судинних захворювань у деяких людей.

Переважна більшість людей, які вживають каву, можуть бути впевнені, що кофеїн майже напевно не підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, а, можливо, навіть корисний для здоров’я. Але мова йде саме про помірне щоденне вживання кофеїну, тобто не більше 400 мл, зазначають вчені.

Водночас експерти зазначають, що є певні нюанси, які потребують подальшого вивчення. Наприклад, вживання від однієї до трьох чашок кави на день може підвищувати рівень артеріального тиску у людей з нормальним показником, тоді як вживання більшої кількості чашок може, навпаки, знижувати його.

Також експерти дійшли висновку, що продукти, які містять кофеїн, наприклад, енергетичні напої, можуть підвищувати ризик розвитку серцевої недостатності.

Проте, ймовірно, найбільшу небезпеку для серця становить перевищення дози у 400 мл кофеїну на день. Чим більше кофеїну, тим вищий ризик виникнення високого артеріального тиску та порушення серцевого ритму, зазначають автори дослідження.

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