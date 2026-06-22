Кофеїн у каві та чаї діє по-різному: на це є вагома причина (відео)

Не секрет, що кофеїн міститься як у каві, так і в чаї, проте діє він по-різному. За словами вчених, виявляється, на це є причина.

Вживання кави та чаю, як правило, пов’язане з низкою стереотипів. Наприклад, людина, яка цілий день п’є каву, може асоціюватися з нервозністю, поспіхом і хвилюванням; водночас чай уособлює спокій. І все ж, з точки зору вмісту кофеїну, чай і кава не надто відрізняються, пише IFLScience.

У дослідженні 2008 року вчені заварили два десятки сортів чаю й виявили, що вміст кофеїну в них коливався від 14 до 61 міліграма на порцію. Водночас вміст кофеїну в каві залежить від розміру та типу напою. Наприклад, у подвійному еспресо міститься від 60 до 100 міліграмів кофеїну, тоді як у середній чашці кави — від 65 до 120 міліграмів.

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Але чому тоді кава асоціюється з бадьорістю, тоді як чай — із заспокійливим ефектом? За словами вчених із Вашингтонського університету, ймовірно, вся справа в одній речовині під назвою L-теанін.

L-теанін — амінокислота, яка природним чином міститься в чайній рослині Camellia sinensis. Цікаво, що в природі ця амінокислота зустрічається досить рідко, оскільки міститься лише в чаї та деяких грибах. Водночас у кавових зернах вона повністю відсутня. Таким чином, чашка чаю відрізняється від кави тим, що містить кофеїн у поєднанні з L-теаніном, який, як видається, позитивно впливає на нашу здатність до концентрації.

У дослідженні 2010 року вчені вивчали цей ефект: 44 молодим людям давали або плацебо, або комбінацію L-теаніну та кофеїну, щоб перевірити, як це вплине на когнітивні здібності учасників. Результати показали, що L-теанін і кофеїн значно покращують точність і пильність, а також зменшують втому. Втім, варто зазначити, що кількість кофеїну та L-теаніну також перевищувала ту, що зазвичай міститься в чашці чаю.

У 2015 році було проведено ще одне дослідження, в якому використовувалися дози, що більше відповідають двом чашкам чаю; було виявлено мало доказів будь-якої користі від самого лише L-теаніну. Результати показали, що в поєднанні з кофеїном він продемонстрував найбільш стійкі переваги для уваги та когнітивних функцій.

Як уникнути нервозності

За словами вчених, хоча сам по собі кофеїн підвищував пильність, учасники показали кращі результати, коли він поєднувався з L-теаніном, не викликаючи при цьому тієї ж нервозності, яка виникає при передозуванні кофеїну. Вчені вважають, що L-теанін, ймовірно, забезпечує додатковий заряд енергії, не викликаючи негативних побічних ефектів від надмірного вживання кави.

Втім, це зовсім не означає, що кава — поганий напій. Нещодавні дослідження показали, що цей напій може допомагати зберегти молодість, а також корисний для серця. До речі, вживання чаю також сприяє більш розслабленій і бадьорій активності, а регулярне вживання пов’язане з корисними змінами в мозку.

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