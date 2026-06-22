Знайдено зошит Моцарта з невідомою музикою: це найважливіше відкриття за останні десятиліття

Спадщина великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта несподівано поповнилася. Національна бібліотека Франції (BnF) оголосила про виявлення раніше невідомого рукопису Моцарта.

44-сторінковий зошит Моцарта весь цей час зберігався в архівах у Парижі. У ньому містяться записи уроків, які композитор проводив під час свого перебування в Парижі у 1778 році, пише Discover.

"На думку фахівців, це одне з найважливіших відкриттів останніх десятиліть", — заявив президент BnF Жіль Пеку в прес-релізі.

Куратор музичних колекцій Національного музею Франції Франсуа-П’єр Гой зробив це відкриття випадково. Він переглядав безіменний зошит кінця XVIII століття. Під час вивчення рукопису він впізнав почерк, схожий на почерк Моцарта.

Щоб підтвердити автентичність, Гой звернувся до музикознавця Лоранса Декобера, фахівця, який добре знається на рукописах Моцарта, і той підтвердив авторство. Пізніше справжність документа підтвердив Армін Брінзінг, директор Бібліотеки Моцартіани в Моцартеумі в Зальцбурзі, який також підкреслив його важливість.

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Дослідники припускають, що в зошиті збереглися уроки, які Моцарт давав Марі-Луїзі-Філіппіні де Бонньє де Гінес, дочці Адріена-Луї де Бонньє де Суастра, герцога де Гінеса, відомого флейтиста, який був переконаний у винятковому музичному таланті своєї дочки.

Кілька ознак вказують на цей висновок. Рукопис написаний на французькому папері й містить вправи з композиції, а також сім п’єс для флейти та арфи. Партії для флейти особливо показові, оскільки вони були написані для інструмента, здатного досягати низької ноти до. Відомо, що таку флейту герцог придбав у Лондоні, що було рідкістю в Парижі того часу, де більшість флейт могли опускатися лише до низької ноти ре.

Вчені вважають цей зошит безцінним свідченням методів навчання Моцарта. Він є найдавнішим відомим свідченням того, як композитор підходив до навчання та композиції.

Цікаво, що останнє завдання залишилося незавершеним, а останні шість сторінок зошита порожні. Дослідники вважають, що це може означати, що рукопис містить останні уроки, які коли-небудь викладав Моцарт.

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