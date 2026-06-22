Найдена тетрадь Моцарта с неизвестной музыкой: это важнейшее открытие за последние десятилетия

Наследие великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта неожиданно расширилось. Национальная библиотека Франции (BnF) объявила об обнаружении ранее неизвестной рукописи Моцарта.

44-страничный блокнот Моцарта все это время находился в архивах в Париже. В нем содержатся записи уроков, которые композитор давал, когда пребывал в Париже в 1778 году, пишет Discover.

“По мнению специалистов, это одно из важнейших открытий последних десятилетий”, — заявил президент BnF Жиль Пеку в пресс-релизе.

Куратор музыкальных коллекций Национального музея Франции Франсуа-Пьер Гой сделал открытие случайно. Он просматривал безымянную тетрадь конца XVIII века. При изучении рукописи он узнал почерк, похожий на почерк Моцарта.

Для подтверждения идентификации Гой обратился к музыковеду Лорансу Декоберу, специалисту, знакомому с рукописями Моцарта, который подтвердил авторство. Позже подлинность документа была подтверждена Армином Бринзингом, директором Библиотеки Моцартианы в Моцартеуме в Зальцбурге, который также подчеркнул его важность.

Відео дня

Исследователи предполагают, что в тетради сохранились уроки, которые Моцарт давал Мари-Луизе-Филиппине де Бонньер де Гинес, дочери Адриена-Луи де Бонньер де Суастра, герцога де Гинеса, известного флейтиста, который был убежден в исключительном музыкальном таланте своей дочери.

Несколько признаков указывают на этот вывод. Рукопись написана на французской бумаге и содержит упражнения по композиции, а также семь пьес для флейты и арфы. Партии для флейты особенно показательны, поскольку они были написаны для инструмента, способного достигать низкой ноты до. Известно, что такую флейту герцог приобрел в Лондоне, что было редкостью в Париже того времени, где большинство флейт могли опускаться только до низкой ноты ре.

Ученые считают эту тетрадь бесценным свидетельством методов обучения Моцарта. Она представляет собой самое раннее известное свидетельство того, как композитор подходил к обучению и композиции.

Интересно, что последнее упражнение осталось незавершенным, и последние шесть страниц тетради пусты. Исследователи полагают, что это может означать, что рукопись сохраняет последние уроки, которые когда-либо преподавал Моцарт.

Другие новости науки