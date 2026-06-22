Кофеин в кофе и чае действует по-разному: на то есть веская причина (видео)

Не секрет, что кофеин содержится и в кофе, и в чае, однако действует он по-разному. По словам ученых, оказывается, этому есть причина.

Употребление кофе и чая, как правило, связано с рядом стереотипов. Например, человек, целый день употребляющий кофе, может ассоциироваться с нервозностью, торопливостью и волнением; в тоже время, чай олицетворяет собой спокойствие. И все же, с точки зрения содержания кофеина чай и кофе не слишком отличаются, пишет IFLScience.

В исследовании 2008 года ученые заварили два десятка сортов чая и обнаружили, что содержание кофеина в них варьировалось от 14 до 61 миллиграмма на порцию. В то же время содержание кофеина в кофе зависит от размера и типа напитка. Например, в двойном эспрессо содержится от 60 до 100 миллиграммов кофеина, в то время как в средней чашке кофе содержится от 65 до 120 миллиграммов.

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Но почему тогда кофе ассоциируется с бодрствованием, тогда как чай — с успокаивающим эффектом. По словам ученых из Вашингтонского университета, вероятно, все дело в одном веществе под названием L-теанин.

L-теанин — аминокислота, которая естественным образом содержится в чайном растении Camellia sinensis. Любопытно, что в природе эта аминокислота встречается довольно редко, поскольку встречается только в чае и некоторых грибах. В то же время в кофейных зернах оно полностью отсутствует. Таким образом, чашка чая отличается от кофе тем, что содержит кофеин в сочетании с L-теанином, который, по-видимому, положительно влияет на нашу способность к концентрации.

В исследовании 2010 году ученые изучали этот эффект: 44 молодым людям давали либо плацебо, либо комбинацию L-теанина и кофеина, чтобы посмотреть, как это повлияет на когнитивные способности участников. Результаты показали, что L-теанин и кофеин значительно улучшают точность и бдительность, а также снижают усталость. Впрочем, стоит отметить, что количество кофеина и L-теанина также превышало то, что обычно содержится в чашке чая.

В 2015 году было проведено еще одно исследование, где использовались количества, более соответствующие двум чашкам чая, было обнаружено мало доказательств какой-либо пользы от одного только L-теанина. Результаты показали, что в сочетании с кофеином он показал наиболее устойчивые преимущества для внимания и когнитивных функций.

Как избежать нервозности

По словам ученых, хотя сам по себе кофеин повышал бдительность, участники показали лучшие результаты, когда он сочетался с L-теанином, не вызывая при этом той же нервозности, которая возникает при передозировке кофеина. Ученые считают, что L-теанин, вероятно, обеспечивает дополнительный заряд энергии, не вызывая негативных побочных эффектов от чрезмерного употребления кофе.

Впрочем, это вовсе не значит, что кофе — плохой напиток. Недавние исследования показали, что этот напиток может сохранять молодость, а также полезен для сердца. К слову, употребления чая также способствует более расслабленной и бодрой активности, а регулярное употребление связано с полезными изменениями в мозге.

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