Виявлено відсутнє срібло Сонячної системи: у Сонці його більше, ніж очікувалося

Вчені виявили, що Сонце містить на 55 % більше срібла, ніж передбачалося. Це відкриття розгадує давню загадку Сонячної системи.

Астрономи з’ясували, що в Сонці міститься на 55 % більше срібла, ніж передбачалося раніше. Це відкриття стало можливим завдяки більш точному методу вимірювання хімічного складу Сонця. Воно розгадує давню загадку про зникле срібло в Сонячній системі. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy and Astrophysics, пише Phys.

Сонце майже повністю складається з водню та гелію, і лише 1,5 % його маси становлять важчі хімічні елементи, такі як вуглець, залізо чи срібло. Проте ці елементи дають цінні підказки щодо історії космосу. Важкі хімічні елементи утворюються в зірках і під час зоряних вибухів, відомих як наднові, і стають частиною нових поколінь зірок і планет.

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Оскільки Сонце використовується як еталон для вивчення інших зірок, розуміння його точного хімічного складу має величезне значення для астрономів. Це допомагає вченим порівнювати різні зірки та краще розуміти, як Чумацький Шлях та інші галактики змінювалися з плином часу.

Щоб виміряти кількість срібла у Сонці, вчені проаналізували сонячне світло за допомогою методу, який називається спектроскопією. Атоми кожного хімічного елемента по-різному поглинають світло і створюють свою спектральну картину. Вивчаючи її, астрономи можуть визначити, які хімічні елементи присутні в досліджуваному об’єкті, та з’ясувати їхню кількість.

Сонце майже повністю складається з водню та гелію, і лише 1,5 % його маси становлять важчі хімічні елементи, такі як вуглець, залізо чи срібло Фото: NASA

Попередні дослідження ґрунтувалися на спрощених моделях атмосфери Сонця. Тепер же вчені використали більш реалістичну модель, яка краще відображає мінливі умови в атмосфері Сонця. Вона також включала вдосконалені розрахунки того, як атоми срібла взаємодіють зі світлом та навколишніми частинками. Модель передбачила, що Сонце містить на 55% більше срібла, ніж вважалося раніше. Порівняння нових даних із моделлю підтвердило цю оцінку.

Це відкриття допомагає розгадати загадку, яка роками ставила астрономів у глухий кут. Вони виявили, що кількість срібла, виміряна у Сонці, була набагато меншою, ніж кількість, виявлена в деяких із найдавніших метеоритів Сонячної системи.

Але Сонце та ці метеорити утворилися одночасно з однієї й тієї ж газової хмари 4,6 мільярда років тому. Очікувалося, що вони матимуть майже однаковий хімічний склад.

Тепер же вміст срібла в Сонці більш точно відповідає даним, отриманим під час дослідження стародавніх метеоритів.

Астрономи вважають, що їхній метод оцінки хімічного складу Сонця також можна використовувати для вивчення інших зірок. Вимірюючи вміст срібла та інших хімічних елементів у зірках різного віку та типу, вчені зможуть зрозуміти, де ці елементи утворилися і як вони поширилися по Чумацькому Шляху протягом мільярдів років.

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