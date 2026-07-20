На шляху до найдорожчого астероїда: зонд NASA отримав рідкісні знімки Марса (фото)

Космічний апарат "Психея" надіслав на Землю нові дані про Червону планету.

15 травня 2026 року зонд NASA "Психея" перебував на відстані всього 4609 км над поверхнею Марса. Протягом травня космічний апарат фотографував Червону планету та проводив різні вимірювання. NASA опублікувало зображення Марса, а також відеоролик, що містить нові дані про Червону планету. Вчені зазначають, що дослідження зонда "Психея" підтвердило те, що вже відомо про Марс, але також було отримано деякі відомості, які потребують подальшого вивчення, повідомляє NASA.

Космічний апарат "Психея" прямує до астероїда Психея, розташованого в головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером, щоб дослідити його. Вважається, що це найдорожчий астероїд у Сонячній системі, адже він містить метали загальною вартістю в сотні трильйонів доларів. Також вчені вважають, що це металеве ядро планети, яка так і не сформувалася. Що насправді являє собою астероїд Психея — мета місії NASA. Зонд прибуде до астероїда у 2029 році.

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Однак для того, щоб вийти на правильну траєкторію польоту, зонд "Психея" скористався гравітацією Марса, а тому здійснив близький проліт повз планету. Вчені скористалися цією нагодою для тестування всіх наукових приладів космічного апарата, які, як показали нові дані, працюють належним чином.

Поверхня Марса з відстані 4609 км Фото: solar-system

У міру наближення до Марса Червона планета спочатку виглядала як серп через розташування космічного апарата "Психея" та Марса відносно Сонця.

Праворуч угорі видно кратер Гюйгенса на Марсі Фото: solar-system

Але щойно космічний апарат наблизився, він зміг отримати детальні знімки поверхні Марса, зокрема кратери, південну полярну крижану шапку планети та величезний кратер Гюйгенса діаметром 470 км.

Південна полярна крижана шапка на Марсі Фото: solar-system

Вчені з NASA стверджують, що всі прилади зонда працюють належним чином і надали дані, які відповідають тим відомостям про Марс, що вже є в розпорядженні астрономів, а також розкрили деякі нові відомості про Червону планету.

У міру наближення до Марса Червона планета спочатку виглядала як серп через положення космічного апарата "Психея" та Марса відносно Сонця Фото: solar-system

На борту зонда "Психея" встановлено новітній магнітометр, який має виміряти магнітне поле астероїда Психея та визначити, чи є він справді металевим ядром планети, що не сформувалася. Цей магнітометр уперше виміряв магнітне поле небесного тіла, в даному випадку Марса. За словами вчених, було отримано нові дані про магнетизм на Червоній планеті.

Також астрономи зазначили, що камери зонда "Психея" надали рідкісні знімки Марса.

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