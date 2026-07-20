На пути к самому дорогому астероиду: зонд NASA получил редкие снимки Марса (фото)

Космический аппарат “Психея” прислал на Землю новые данные о Красной планете.

15 мая 2026 года зонд NASA "Психея" находился на расстоянии всего 4609 км над поверхностью Марса. В течение мая космический аппарат фотографировал Красную планету и делал разные измерения. NASA опубликовало изображения Марса, а также видеоролик, содержащий новые данные о Красной планете. Ученые говорят, что исследование зонда "Психея" подтвердило то, что уже известно про Марс, но также были получены некоторые сведения, требующие дальнейшего изучения, сообщает NASA.

Космический аппарат "Психея" направляется к астероиду Психея, расположенному в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером, чтобы его изучить. Считается, что это самый дорогой астероид в Солнечной системе, ведь он содержит металлы общей стоимостью в сотни триллионов долларов. Также ученые считают, что это металлическое ядро планеты, которая так и не сформировалась. Что из себя представляет астероид Психея на самом деле – цель миссии NASA. Зонд прибудет к астероиду в 2029 году.

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Но для того, чтобы выйти на правильную траекторию полета зонд "Психея" использовал гравитацию Марса, а потому совершил близкий пролет мимо планеты. Ученые использовали эту возможность для тестирования всех научных приборов космического аппарата, которые работают так, как нужно, как показали новые данные.

Поверхность Марса с расстояния 4609 км Фото: NASA

По мере приближения к Марсу Красная планета первоначально выглядела как серп из-за положения космического аппарата "Психея" и Марса относительно Солнца.

Справа вверху виден кратер Гюйгенса на Марсе Фото: NASA

Но как только космический аппарат приблизился, он смог получить детальные изображения марсианской поверхности, включая кратеры, южную полярную ледяную шапку планеты и огромный кратер Гюйгенс диаметром 470 км.

Южная полярная ледяная шапка на Марсе Фото: NASA

Ученые из NASA утверждают, что все приборы зонда работают хорошо и предоставили данные, соответствующие уже имеющимся у астрономов сведениям о Марсе, а также раскрыли некоторые новые сведения о Красной планете.

По мере приближения к Марсу Красная планета первоначально выглядела как серп из-за положения космического аппарата "Психея" и Марса относительно Солнца Фото: NASA

На борту зонда "Психея" находится новейший магнитометр, который должен измерить магнитное поле астероида Психея и определить, является ли он действительно металлическим ядром несостоявшейся планеты. Этот магнитометр впервые измерил магнитное поле небесного тела, в данном случае Марса. По словам ученых, были получены новые данные о магнетизме на Красной планете.

Также астрономы отметили, что камеры зонда "Психея", которые предоставили редкие изображения Марса.

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