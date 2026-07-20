Обнаружено недостающее серебро Солнечной системы: Солнце содержит его больше, чем ожидалось

Ученые обнаружили, что Солнце содержит на 55% больше серебра, чем предполагалось. Этот открытие решает давнюю загадку Солнечной системы.

Астрономы выяснили, что в Солнце содержится на 55% больше серебра, чем предполагалось ранее. Это открытие было сделано благодаря более точному способу измерения химического состава Солнца. Данное открытие решают давнюю загадку недостающего серебра в Солнечной системе. Исследование опубликовано в журнале Astronomy and Astrophysics, пишет Phys.

Солнце почти полностью состоит из водорода и гелия, и только 1,5% его массы составляют более тяжелые химические элементы, такие как углерод, железо или серебро. Тем не менее, эти элементы дают ценные подсказки об истории космоса. Тяжелые химические элементы образуются в звездах и во время звездных взрывов, известных как сверхновая, и становятся частью новых поколений звезд и планет.

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Поскольку Солнце используется в качестве эталона для изучения других звезд, понимание его точного химического состава имеет огромное значение для астрономов. Это помогает ученым сравнивать разные звезды и лучше понимать, как Млечный Путь и другие галактики менялись с течением времени.

Чтобы измерить количество серебра в Солнце, ученые проанализировала солнечный свет с помощью метода, называемого спектроскопией. Атомы каждого химического элемента поглощают свет по-разному и создают свою спектральную картину. Изучая ее, астрономы могут определить, какие химические элементы присутствуют в изучаемом объекте, и могут понять, какое их количество.

Солнце почти полностью состоит из водорода и гелия, и только 1,5% его массы составляют более тяжелые химические элементы, такие как углерод, железо или серебро Фото: NASA

Предыдущие исследования основывались на упрощенных моделях атмосферы Солнца. Теперь же ученые использовали более реалистичную модель, которая лучше отражает изменяющиеся условия в атмосфере Солнца. Она также включала улучшенные расчеты того, как атомы серебра взаимодействуют со светом и окружающими частицами. Модель предсказала, что Солнце содержит на 55% больше серебра, чем считалось ранее. Сравнение новых данных с моделью подтвердило эту оценку.

Этот открытие помогает решить загадку, которая годами астрономов в тупик. Они обнаружили, что количество серебра, измеренное в Солнце, было намного меньше, чем количество, обнаруженное в некоторых из самых древних метеоритов в Солнечной системе.

Но Солнце и эти метеориты образовались одновременно из одного и того же газового облака 4,6 миллиарда лет назад. Ожидалось, что они будут иметь почти идентичный химический состав.

Теперь же содержание серебра в Солнце более точно соответствует данным, полученным при изучении древних метеоритов.

Астрономы считают, что их метод оценки химического состава Солнца также можно использовать для изучения других звезд. Измеряя содержание серебра и других химических элементов в звездах разного возраста и типа, ученые смогут понять, где эти элементы образовались и как они распространились по Млечному Пути на протяжении миллиардов лет.

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