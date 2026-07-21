Друга аварія поспіль: SpaceX знову скасувала запуск ракети в останню секунду (відео)

Напередодні самого запуску ракети Falcon 9 із супутниками Starlink на борту було зупинено зворотний відлік.

Компанія SpaceX протягом кількох днів уже двічі скасовувала запуск своєї ракети в космос в останню секунду. Але це були різні ракети: одна здійснила лише цього року понад 80 успішних запусків, а друга все ще проходить випробування, пише Space.

У понеділок, 20 липня, з космодрому Ванденберг у штаті Каліфорнія компанія SpaceX спробувала запустити ракету-носій Falcon 9 у космос із 24 супутниками Starlink на борту. Однак запуск було зупинено в останню секунду через виявлені проблеми в рушійній системі нижнього ступеня ракети.

З такою ж проблемою зіткнулася ракета Starship компанії SpaceX 17 липня, і її запуск з космодрому в штаті Техас також було зупинено в останню секунду, як уже писав "Фокус". Це була спроба провести 13-те випробування найбільшої та найпотужнішої ракети у світі. При цьому обидва ступені ракети Starship є багаторазовими, і SpaceX покладає на неї великі надії. Коли Starship (створена вже третя версія ракети під назвою Starship V3) буде прийнята в експлуатацію, це дозволить здійснювати часті польоти на Місяць і Марс, як заявляє SpaceX.

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У компанії Ілона Маска заявили, що нова спроба провести випробування Starship під номером 13 має відбутися 23 липня. Після заміни двох двигунів Raptor нижнього ступеня ракети Starship під назвою Super Heavy цей запуск, як вважають у SpaceX, має пройти успішно. Згідно з планом, обидва ступені ракети після запуску мають успішно повернутися на Землю, а перший ступінь має вивести на орбіту супутники Starlink.

Якщо Starship все ще перебуває на стадії розробки і здійснюються лише випробувальні польоти, то Falcon 9 є найнадійнішою ракетою у світі, яка здійснює найбільшу кількість запусків. Тому дивно, що новий старт було скасовано, зважаючи на те, що лише цього року Falcon 9 здійснила 84 запуски без жодної поломки.

На відміну від Starship, нижній ступінь якого оснащений 33 двигунами Raptor нового покоління, нижній ступінь Falcon 9 використовує дев’ять двигунів Merlin 1D.

Новий запуск ракети Falcon 9 із 24 супутниками Starlink на борту тепер заплановано на вівторок, 21 липня, о 17:00 за київським часом.

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