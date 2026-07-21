Вартість запуску ракет у космос знизилася за 65 років на 96%: скільки це коштує зараз (фото)

Вчені вважають, що в майбутньому вартість запуску супутників на орбіту ще більше знизиться. Хоча існують потенційні перешкоди для такого зниження.

Згідно з новим дослідженням, вартість запусків ракет у космос знизилася на 96 % за останні шість десятиліть і потенційно може знизитися в 10 разів порівняно з поточним рівнем до 2040 року. Однак існує низка перешкод, які можуть цьому завадити, таких як космічне сміття та монополізація ринку однією відомою компанією. Дослідження опубліковано в журналі PNAS Nexus, пише Space.

Вчені проаналізували дані про 4405 запусків ракет у космос з 1960 по 2025 рік. Аналізу піддалися запуски понад 330 різних ракет, створених у США, Китаї, Україні, Індії, Європі, Японії, Росії, Австралії, Бразилії, Ізраїлі, Ірані та Південній Кореї.

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Дослідники з’ясували, що середня вартість виведення 1 кілограма корисного навантаження на орбіту знизилася з 87 023 доларів у 1960 році до 3868 доларів у 2025 році. Тобто відбулося зниження вартості на 96%.

Автори дослідження вважають, що для цього є дві причини:

Холодна війна закінчилася, і країни почали рахувати гроші, тобто робити все можливе, щоб запуски ракет із супутниками коштували дешевше.

Друга причина полягає в тому, що з’явилися багаторазові ракети, зокрема Falcon 9 від компанії SpaceX, які дозволяють знизити витрати на запуск.

Запуск американської ракети "Сатурн V" у 1973 році Фото: space.com

Розрахунки вчених показують, що якщо ця тенденція збережеться, то до 2030 року середня вартість виведення 1 кг корисного навантаження на орбіту становитиме 1600 доларів, а до 2040 року — 300 доларів.

За словами вчених, існує щонайменше три фактори, які можуть уповільнити або навіть зупинити зниження витрат на запуск ракет у космос.

По-перше, великою проблемою для галузі космічних запусків є космічне сміття. Воно зазвичай рухається зі швидкістю близько 27 000 км/год і тому може завдати величезної шкоди всьому, що перебуває на орбіті.

По-друге, компанія SpaceX наразі є монополістом на ринку космічних запусків. 75 % супутників у космос запускають багаторазові ракети цієї компанії. Потенційний монополіст і в майбутньому може встановити вищі ціни на запуск.

По-третє, нинішня геополітична нестабільність може призвести до того, що окремі країни не захочуть залежати від однієї американської компанії в питаннях космічних запусків. Тому уряди цих країн можуть почати використовувати свої, дорожчі ракети, що не дозволить знизити витрати на запуск супутників на орбіту.

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