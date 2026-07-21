Вартість запуску ракет у космос знизилася за 65 років на 96%: скільки це коштує зараз (фото)
Вчені вважають, що в майбутньому вартість запуску супутників на орбіту ще більше знизиться. Хоча існують потенційні перешкоди для такого зниження.
Згідно з новим дослідженням, вартість запусків ракет у космос знизилася на 96 % за останні шість десятиліть і потенційно може знизитися в 10 разів порівняно з поточним рівнем до 2040 року. Однак існує низка перешкод, які можуть цьому завадити, таких як космічне сміття та монополізація ринку однією відомою компанією. Дослідження опубліковано в журналі PNAS Nexus, пише Space.
Вчені проаналізували дані про 4405 запусків ракет у космос з 1960 по 2025 рік. Аналізу піддалися запуски понад 330 різних ракет, створених у США, Китаї, Україні, Індії, Європі, Японії, Росії, Австралії, Бразилії, Ізраїлі, Ірані та Південній Кореї.
Дослідники з’ясували, що середня вартість виведення 1 кілограма корисного навантаження на орбіту знизилася з 87 023 доларів у 1960 році до 3868 доларів у 2025 році. Тобто відбулося зниження вартості на 96%.
Автори дослідження вважають, що для цього є дві причини:
- Холодна війна закінчилася, і країни почали рахувати гроші, тобто робити все можливе, щоб запуски ракет із супутниками коштували дешевше.
- Друга причина полягає в тому, що з’явилися багаторазові ракети, зокрема Falcon 9 від компанії SpaceX, які дозволяють знизити витрати на запуск.
Розрахунки вчених показують, що якщо ця тенденція збережеться, то до 2030 року середня вартість виведення 1 кг корисного навантаження на орбіту становитиме 1600 доларів, а до 2040 року — 300 доларів.
За словами вчених, існує щонайменше три фактори, які можуть уповільнити або навіть зупинити зниження витрат на запуск ракет у космос.
- По-перше, великою проблемою для галузі космічних запусків є космічне сміття. Воно зазвичай рухається зі швидкістю близько 27 000 км/год і тому може завдати величезної шкоди всьому, що перебуває на орбіті.
- По-друге, компанія SpaceX наразі є монополістом на ринку космічних запусків. 75 % супутників у космос запускають багаторазові ракети цієї компанії. Потенційний монополіст і в майбутньому може встановити вищі ціни на запуск.
- По-третє, нинішня геополітична нестабільність може призвести до того, що окремі країни не захочуть залежати від однієї американської компанії в питаннях космічних запусків. Тому уряди цих країн можуть почати використовувати свої, дорожчі ракети, що не дозволить знизити витрати на запуск супутників на орбіту.
Інші новини науки
- Компанія SpaceX вже вдруге за кілька днів скасувала запуск своєї ракети в останню секунду.
- Біля Землі виявлено об’єкт, який поводиться як ракета: 27 років про це ніхто не знав.