Біля Землі виявлено об’єкт, який поводиться як ракета: 27 років про це ніхто не знав

Навколоземний об’єкт здивував астрономів, адже виявився не астероїдом і перебував не там, де мав би бути.

Астрономи виявили нову темну комету в Сонячній системі. Це клас загадкових об’єктів, які схожі на астероїди, але поводяться як комети. Виявилося, що один із відомих астероїдів приховував свою природу 27 років. Це відкриття також вказує на те, що для Землі існує набагато більше загроз, ніж передбачалося. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише IFLScience.

Астрономи розпізнають комети за їхніми характерними газовими оболонками та хвостами, які утворюються, коли сонячне тепло випаровує лід комети. Газ, що виходить із ядра комети, також діє як ракетний двигун, який змінює траєкторію руху комети.

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У Сонячній системі за останні роки було виявлено кілька дивних об’єктів, які схожі на астероїди, але випускають газ, як і комети, що змінює їхню траєкторію руху. Вони отримали назву темні комети, адже не відбивають сонячне світло так сильно, як це роблять звичайні комети. Тепер астрономи виявили ще одну темну комету, хоча раніше вважалося, що це астероїд 1998 SH2, виявлений у 1998 році.

У Сонячній системі за останні роки було виявлено кілька дивних об"єктів, які схожі на астероїди, але випускають газ, як і комети, що змінює їхню траєкторію руху. Ілюстрація Фото: ScienceAlert

У серпні 2025 року, згідно з розрахунками вчених, навколоземний астероїд 1998 SH2 мав пролетіти на відстані 3,1 мільйона кілометрів від Землі. Астрономи спрямували на нього свої телескопи, але не виявили його там, де він мав би бути.

Щось змінило траєкторію руху астероїда, але астрономи не могли знайти цьому пояснення. Подальші спостереження, як зазначено в новому дослідженні, показали, що це не астероїд, а темна комета. Астрономи виявили у 1998 SH2 ледь помітний кометний хвіст, точніше — періодичний викид газу, який діє як двигун.

Астрономи стверджують, що з 1998 по 2025 рік астероїд шириною 383 метри приховував свою справжню природу, але тепер стало відомо, що це темна комета.

При цьому автори дослідження зазначають, що подібні об’єкти, яких поблизу Землі може бути багато і які ще не виявлено, становлять серйозну загрозу для нашої планети. Вони можуть змінювати свою орбіту, і в якийсь момент одна з темних комет може зіткнутися із Землею.

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