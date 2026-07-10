"Космічний корабель інопланетян": вчені розгадали загадку першого міжзоряного об’єкта

Дивні комети пояснюють загадкову поведінку 1I/Оумуамуа — першого міжзоряного об’єкта, виявленого в Сонячній системі.

У 2017 році астрономи вперше виявили міжзоряний об’єкт, який отримав назву 1I/Оумуамуа. Його дивну поведінку деякі вчені пояснювали тим, що це може бути космічний корабель інопланетян, а не астероїд чи комета з іншої зоряної системи. Тепер астрономи змогли пояснити поведінку 1I/Оумуамуа за допомогою темних комет Сонячної системи. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Scientific American.

Коли астрономи спостерігали в телескопи за рухом 1I/Оумуамуа Сонячною системою, вони виявили щось дивне. Міжзоряний об’єкт мав би сповільнитися, віддаляючись від Сонця, але замість цього він прискорився. Тому деякі вчені припустили, що це може бути космічний корабель інопланетян, оснащений двигуном.

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Інші вчені припустили, що насправді це природний об’єкт, і, найімовірніше, це комета з іншої зоряної системи. Але якщо це комета, то її прискорення можна пояснити наявністю струменя з газу та пилу, тобто кометного хвоста, що виникає під час танення льоду, коли комета наближається до Сонця. Однак такого хвоста у 1I/Оумуамуа виявлено не було.

Коли астрономи спостерігали в телескопи за рухом 1I/Оумуамуа Сонячною системою, вони виявили щось дивне. Ілюстрація Фото: ESO

У 2023 році астрономи вперше виявили у Сонячній системі новий клас об’єктів, які отримали назву "темні комети". Вони нагадують астероїди, але також демонструють ледь помітне прискорення, ніби їх штовхає невидимий струмінь газу та пилу. Але нікому ще не вдавалося спостерігати появу хвоста у темної комети — аж дотепер.

Астрономи нарешті за допомогою телескопа VLT отримали остаточний доказ наявності хвоста у темних комет. Це означає, що ці об’єкти точно не є астероїдами. Ці комети називаються темними тому, що не відбивають стільки світла, як звичайні комети.

У 2023 році астрономи вперше виявили у Сонячній системі новий клас об"єктів, які отримали назву "темні комети". Ілюстрація Фото: ScienceAlert

Вчені дійшли висновку, що темні комети, як і 1I/Оумуамуа, втрачають масу подібно до комет і лише іноді у них з’являється видимий хвіст. У цих комет спостерігається таке саме прискорення, як і в першого міжзоряного об’єкта, а тому загадка його поведінки, ймовірно, розгадана. Це означає, що 1I/Оумуамуа, найімовірніше, є такою самою темною кометою, але утвореною в іншій зоряній системі.

Також дослідники дійшли висновку, що в Сонячній системі приховано набагато більше темних комет, ніж ті 20 дивних об’єктів, які вже виявлено. Вони просто маскуються під астероїди, потрібно лише виявити їхні кометні хвости.

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