"Космический корабль инопланетян": ученые разгадали загадку первого межзвездного объекта

Странные кометы объясняют загадочное поведение 1I/Оумуамуа - первого межзвездного объекта, обнаруженного в Солнечной системе.

В 2017 году астрономы впервые обнаружили межзвездный объект, получивший название 1I/Оумуамуа. Его странное поведение некоторые ученые объясняли тем, что это может быть космический корабль инопланетян, а не астероид или комета из другой звездной системы. Теперь астрономы смогли объяснить поведение 1I/Оумуамуа с помощью темных комет Солнечной системы. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Scientific American.

Когда астрономы наблюдали в телескопы за движением 1I/Оумуамуа по Солнечной системе, они обнаружили нечто странное. Межзвездный объект должен был замедлиться, когда удалялся от Солнца, но вместо этого он ускорился. Поэтому некоторые ученые предположили, что это может быть космический корабль инопланетян, оснащенный двигателем.

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Другие ученые предположили, что на самом деле это природный объект, и скорее всего это комета из другой звездной системы. Но если это комета, то ее ускорение можно объяснить наличием струи из газа и пыли, то есть кометным хвостом, возникающим при таянии льдов, когда комета приближается к Солнцу. Но такого хвоста у 1I/Оумуамуа обнаружено не было.

Когда астрономы наблюдали в телескопы за движением 1I/Оумуамуа по Солнечной системе, они обнаружили нечто странное. Иллюстрация Фото: ESO

В 2023 году астрономы впервые обнаружили новый класс объектов в Солнечной системе, получивших название темные кометы. Они напоминают астероиды, но также демонстрируют едва заметное ускорение, как будто их толкает невидимая струя газа и пыли. Но никому еще не удавалось наблюдать появление хвоста у темной кометы — до настоящего времени.

Астрономы наконец-то с помощью телескопа VLT то получили окончательное доказательство наличия у темных комет хвоста. Это значит, что данные объекты точно не являются астероидами. Темными эти кометы называются потому, что не отражают так много света, как обычные кометы.

В 2023 году астрономы впервые обнаружили новый класс объектов в Солнечной системе, получивших название темные кометы. Иллюстрация Фото: ScienceAlert

Ученые пришли к выводу, что темные кометы, как и 1I/Оумуамуа теряют массу подобно кометам и лишь иногда у них появляется видимый хвост. У этих комета наблюдается такое же ускорение, как и у первого межзвездного объекта, а потому загадка его поведение, вероятно, решена. Это значит, что 1I/Оумуамуа скорее всего является такой же темной кометой, но созданной в другой звездной системе.

Также исследователи пришли к выводу, что в Солнечной системе скрывается намного больше темных комет, чем обнаруженные 20 странных объектов. Они просто маскируются под астероиды, нужно лишь обнаружить их кометные хвосты.

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