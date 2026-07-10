Астрономы впервые услышали "шепот" космических "призраков": связан с уничтожением звезд

Японские ученые совершили прорыв в исследовании космоса. Они впервые зафиксировали сигнал неуловимого потока частиц, созданного в результате взрывов сверхновых в течение миллиардов лет.

Вселенная заполнена "космическими призраками", которые называются нейтрино. Это вторые по распространенности после фотонов (частиц света) частицы. Ученые из Университета Токио и Университета Тохоку (Япония) впервые с помощью нейтринного детектора "Супер-Камиоканде" зафиксировали сигнал потока нейтрино, который является "шепотом" звезд, погибших в результате взрывов сверхновых на протяжении миллиардов лет, пишет Space.

Нейтрино получили свое прозвище "частицы-призраки" потому, что они не имеют заряда и почти не имеют массы. Эти частицы почти не взаимодействуют с обычной материей, состоящей из атомов, а потому их чрезвычайно сложно обнаружить. Около 100 триллионов нейтрино проходят сквозь ваше тело со скоростью, близкой к скорости света, каждую секунду, но за всю вашу жизнь только одна частица из них, если вам повезет, будет взаимодействовать с атомами вашего тела.

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Астрономы впервые с помощью одного из крупнейших в мире нейтринных детекторов "Супер-Камиоканде", который находится в Японии, обнаружили сигнал диффузного нейтринного фона сверхновых. Таким образом, как считают ученые, они подтвердили связь между нейтрино и взрывами сверхновых, в результате которых умирают звезды.

Нейтрино получили свое прозвище "частицы-призраки" потому, что они не имеют заряда и почти не имеют массы. Эти частицы почти не взаимодействуют с обычной материей, состоящей из атомов, а потому их чрезвычайно сложно обнаружить Фото: Science

Сверхновые бывают разных типов, но данное исследование касается сверхновых с коллапсом ядра. Они возникают, когда в ядре массивных звезд прекращается термоядерный синтез водорода. Когда эти звезды больше не способны уже создавать химические элементы тяжелее водорода и гелия, они теряют способность производить энергию, которая противостоит их собственной гравитации. Ядро звезды сжимается и происходит взрыв.

Энергия взрыва уносится в космос частицами света, а также нейтрино. Но, несмотря на то, что сверхновые взрывались каждую секунду на протяжении примерно 13 миллиардов лет, производя нейтрино, которые накапливаются в виде диффузного нейтринного фона сверхновых, этот сигнал слишком слабый, как говорят ученые, и больше похож на шепот, чем на крик.

Чтобы "услышать" этот шепот, исследователи проанализировали данные за почти 14 лет, полученные нейтринным детектором. В результате они обнаружили сигнал нейтрино, соответствующий тому, что можно было бы ожидать от диффузного нейтринного фона сверхновых. Но этот открытие еще требует подтверждения, хотя ученые считают, что это первый в истории человечества сигнал диффузного нейтринного фона сверхновых.

Это открытие является важным шагом вперед в понимании жизни и смерти звезд и того, как они наполняют космос элементами тяжелее водорода и гелия. Оно также может помочь лучше понять, как рождаются черные дыры и нейтронные звезды, когда умирают массивные звезды.

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