"Лунный цемент" пробыл 6 месяцев в космосе: на Землю вернулось другое вещество

Ученые создали строительный материл из имитации лунного реголита и проверили его на прочность в условиях космоса.

Образцы "лунного цемента" находились полгода снаружи Международной космической станции (МКС) в суровых условиях космоса. Ученые выяснили, что этот строительный материал даже стал прочнее, чем был. Это открывает новые возможности для будущего строительства инфраструктуры на Луне с помощью местного реголита. Исследование опубликовано в журнале Advances in Space Research, пишет Phys.

NASA и другие космические агентства намерены в ближайшее десятилетие построить базы на Луне. Со временем это должны стать полноценные поселения с развитой инфраструктурой. Сейчас ученые ищут способы, каким образом сделать строительство на Луне дешевым, но эффективным.

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Доставка строительных материалов на Луну является очень дорогим занятием. Поэтому главная идея состоит в том, чтобы использовать местные ресурсы для создания строительных материалов прямо на спутнике Земли. Дешевле доставить туда необходимое для этого оборудование.

Ученые считают, что из реголита, который покрывает поверхность Луны можно создать прочные строительные материалы, в частности "лунный цемент". Реголит — это силикатный материал, похожий на глину, который можно сделать хорошим связующим веществом, с помощью которого можно строитель здания на Луне, говорят ученые из Университета штата Делавэр.

Авторы исследования занимаются созданием геополимеров, то есть альтернативы цементу, которая связывает глину в прочное твердое вещество посредством химических реакций, а не высокотемпературного производства.

Ученые считают, что геополимеры, создание с помощью лунного реголита с минимальным количеством добавок являются отличным недорогим и эффективным решением для строительства инфраструктуры на Луне.

Для оценки того, как геополимеры ведут себя в космосе, ученые отправили на МКС тонкие пластины, изготовленные из имитации лунного реголита. Результаты показали, что геополимеры не разрушались, а в некоторых случаях стали прочнее после пребывания на орбите в течение шести месяцев.

Это открывает новые возможности для будущего строительства инфраструктуры на Луне с помощью местного реголита.

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