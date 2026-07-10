Новый рекорд: самый большой в мире бумажный самолет имеет размах крыльев 20 метров (видео)

Бумажный самолет, созданный итальянскими студентами, пролетел почти 60 метров во время планирующего полета.

Студенты из Пизанского университета (Италия) создали самый большой в мире бумажный самолет, который теперь занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Итальянцы побили рекорд, установленный немецкими студентами 13 лет назад, пишет Popular Science.

Создать маленький бумажный самолетик несложно, но создать бумажный самолет, который может за один планирующий полет пролететь почти 60 метров – это сложная задача. Но с ней справились студенты Пизанского университета, которые создали самый большой бумажный самолет в мире. Его длина 7 метров, а размах крыльев составляет 20 метров. Он теперь внесен в Книгу рекордов Гиннеса. Прошлый рекорд установили студенты Брауншвейгского технологического института в Германии в 2013 году.

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"Нам удалось привезти в Италию мировой рекорд, который держался тринадцать лет", — говорят создатели рекордного бумажного самолета.

Созданный из одной только бумаги и клея самолет пролетел внутри помещения на ежегодной итальянской выставке We Make Future.

"Все началось с того, что мы делали бумажные самолетики и запускали их между занятиями. Мы решили, что при правильном подходе даже лист бумаги может превратиться в настоящее инженерное чудо", — говорят студенты Пизанского университета.

YouTube-блогер Jakidale задокументировал процесс проектирования и тестирования рекордного бумажного самолета. Вы можете посмотреть весь процесс в видеороликах, размещенных выше. Правда они на итальянском языке, но все равно интересно наблюдать как создавался самый большой бумажный самолет в мире.

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