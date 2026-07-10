Новий рекорд: найбільший у світі паперовий літак має розмах крил 20 метрів (відео)

Паперовий літак, створений італійськими студентами, пролетів майже 60 метрів під час планувального польоту.

Студенти Пізанського університету (Італія) створили найбільший у світі паперовий літак, який тепер занесено до Книги рекордів Гіннеса. Італійці побили рекорд, встановлений німецькими студентами 13 років тому, пише Popular Science.

Створити маленький паперовий літачок нескладно, але створити паперовий літак, який за один планерний політ може пролетіти майже 60 метрів, — це складне завдання. Однак із ним впоралися студенти Пізанського університету, які створили найбільший паперовий літак у світі. Його довжина становить 7 метрів, а розмах крил — 20 метрів. Тепер він внесений до Книги рекордів Гіннеса. Попередній рекорд встановили студенти Брауншвейгського технологічного інституту в Німеччині у 2013 році.

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"Нам вдалося привезти до Італії світовий рекорд, який утримувався тринадцять років", — кажуть творці рекордного паперового літачка.

Літак, створений виключно з паперу та клею, пролетів у приміщенні на щорічній італійській виставці We Make Future.

"Усе почалося з того, що ми робили паперові літачки й запускали їх між заняттями. Ми вирішили, що за умови правильного підходу навіть аркуш паперу може перетворитися на справжнє інженерне диво", — кажуть студенти Пізанського університету.

YouTube-блогер Jakidale задокументував процес проектування та випробування рекордного паперового літака. Ви можете переглянути весь процес у відеороликах, розміщених вище. Щоправда, вони італійською мовою, але все одно цікаво спостерігати, як створювався найбільший паперовий літак у світі.

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