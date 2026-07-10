"Місячний цемент" пробув у космосі 6 місяців: на Землю повернулася інша речовина

Вчені створили будівельний матеріал, імітуючи місячний реголіт, і перевірили його на міцність в умовах космосу.

Зразки "місячного цементу" півроку перебували зовні Міжнародної космічної станції (МКС) у суворих умовах космосу. Вчені з’ясували, що цей будівельний матеріал навіть став міцнішим, ніж був раніше. Це відкриває нові можливості для майбутнього будівництва інфраструктури на Місяці з використанням місцевого реголіту. Дослідження опубліковано в журналі Advances in Space Research, пише Phys.

NASA та інші космічні агентства мають намір у найближче десятиліття побудувати бази на Місяці. Згодом це мають стати повноцінні поселення з розвиненою інфраструктурою. Зараз вчені шукають способи, як зробити будівництво на Місяці дешевим, але ефективним.

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Доставка будівельних матеріалів на Місяць — це дуже дороге задоволення. Тому головна ідея полягає в тому, щоб використовувати місцеві ресурси для виготовлення будівельних матеріалів безпосередньо на супутнику Землі. Дешевше доставити туди необхідне для цього обладнання.

Вчені вважають, що з реголіту, який вкриває поверхню Місяця, можна створити міцні будівельні матеріали, зокрема "місячний цемент". Реголіт — це силікатний матеріал, схожий на глину, який можна перетворити на хороше сполучне, за допомогою якого можна зводити будівлі на Місяці, зазначають вчені з Університету штату Делавер.

Автори дослідження працюють над створенням геополімерів, тобто альтернативи цементу, яка перетворює глину на міцну тверду речовину за допомогою хімічних реакцій, а не високотемпературного виробництва.

Вчені вважають, що геополімери, виготовлені з місячного реголіту з мінімальною кількістю добавок, є чудовим недорогим та ефективним рішенням для будівництва інфраструктури на Місяці.

Щоб оцінити, як геополімери поводяться в космосі, вчені відправили на МКС тонкі пластини, виготовлені з імітації місячного реголіту. Результати показали, що геополімери не руйнувалися, а в деяких випадках стали міцнішими після перебування на орбіті протягом шести місяців.

Це відкриває нові можливості для майбутнього будівництва інфраструктури на Місяці з використанням місцевого реголіту.

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