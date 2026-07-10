Астрономи вперше почули "шепіт" космічних "привидів": пов'язаний зі знищенням зірок

Японські вчені зробили прорив у дослідженні космосу. Вони вперше зафіксували сигнал невловимого потоку частинок, що утворився в результаті вибухів наднових протягом мільярдів років.

Всесвіт наповнений "космічними привидами", які називаються нейтрино. Це частинки, що посідають друге місце за поширеністю після фотонів (частинок світла). Вчені з Токійського університету та Університету Тохоку (Японія) вперше за допомогою нейтринного детектора "Супер-Каміоканде" зафіксували сигнал потоку нейтрино, який є "шепотом" зірок, що загинули в результаті вибухів наднових протягом мільярдів років, пише Space.

Нейтрино отримали свою назву "частинки-привиди", оскільки вони не мають заряду і майже не мають маси. Ці частинки майже не взаємодіють зі звичайною матерією, що складається з атомів, а тому їх надзвичайно складно виявити. Близько 100 трильйонів нейтрино проходять крізь ваше тіло зі швидкістю, близькою до швидкості світла, щосекунди, але за все ваше життя лише одна з цих частинок, якщо вам пощастить, взаємодіє з атомами вашого тіла.

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Астрономи вперше за допомогою одного з найбільших у світі нейтринних детекторів "Супер-Каміоканде", що розташований у Японії, виявили сигнал дифузного нейтринного фону наднових. Таким чином, як вважають вчені, вони підтвердили зв’язок між нейтрино та вибухами наднових, внаслідок яких гинуть зірки.

Нейтрино отримали свою назву "частинки-привиди", оскільки вони не мають заряду і майже не мають маси. Ці частинки майже не взаємодіють зі звичайною матерією, що складається з атомів, а тому їх надзвичайно складно виявити Фото: Khoisan

Наднові бувають різних типів, але це дослідження стосується наднових із колапсом ядра. Вони виникають, коли в ядрі масивних зірок припиняється термоядерний синтез водню. Коли ці зірки вже не здатні утворювати хімічні елементи, важчі за водень і гелій, вони втрачають здатність виробляти енергію, яка протидіє їхній власній гравітації. Ядро зірки стискається, і відбувається вибух.

Енергія вибуху розноситься в космос частинками світла, а також нейтрино. Але, незважаючи на те, що наднові вибухали щосекунди протягом приблизно 13 мільярдів років, утворюючи нейтрино, які накопичуються у вигляді дифузного нейтринного фону наднових, цей сигнал занадто слабкий, як кажуть вчені, і більше схожий на шепіт, ніж на крик.

Щоб "почути" цей шепіт, дослідники проаналізували дані за майже 14 років, отримані нейтринним детектором. У результаті вони виявили сигнал нейтрино, що відповідає тому, чого можна було б очікувати від дифузного нейтринного фону наднових. Але це відкриття ще потребує підтвердження, хоча вчені вважають, що це перший в історії людства сигнал дифузного нейтринного фону наднових.

Це відкриття є важливим кроком уперед у розумінні життя та смерті зірок, а також того, як вони наповнюють космос елементами, важчими за водень і гелій. Воно також може допомогти краще зрозуміти, як народжуються чорні діри та нейтронні зірки, коли вмирають масивні зірки.

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