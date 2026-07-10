Астрономи вперше почули "шепіт" космічних "привидів": пов'язаний зі знищенням зірок
Японські вчені зробили прорив у дослідженні космосу. Вони вперше зафіксували сигнал невловимого потоку частинок, що утворився в результаті вибухів наднових протягом мільярдів років.
Всесвіт наповнений "космічними привидами", які називаються нейтрино. Це частинки, що посідають друге місце за поширеністю після фотонів (частинок світла). Вчені з Токійського університету та Університету Тохоку (Японія) вперше за допомогою нейтринного детектора "Супер-Каміоканде" зафіксували сигнал потоку нейтрино, який є "шепотом" зірок, що загинули в результаті вибухів наднових протягом мільярдів років, пише Space.
Нейтрино отримали свою назву "частинки-привиди", оскільки вони не мають заряду і майже не мають маси. Ці частинки майже не взаємодіють зі звичайною матерією, що складається з атомів, а тому їх надзвичайно складно виявити. Близько 100 трильйонів нейтрино проходять крізь ваше тіло зі швидкістю, близькою до швидкості світла, щосекунди, але за все ваше життя лише одна з цих частинок, якщо вам пощастить, взаємодіє з атомами вашого тіла.
Астрономи вперше за допомогою одного з найбільших у світі нейтринних детекторів "Супер-Каміоканде", що розташований у Японії, виявили сигнал дифузного нейтринного фону наднових. Таким чином, як вважають вчені, вони підтвердили зв’язок між нейтрино та вибухами наднових, внаслідок яких гинуть зірки.
Наднові бувають різних типів, але це дослідження стосується наднових із колапсом ядра. Вони виникають, коли в ядрі масивних зірок припиняється термоядерний синтез водню. Коли ці зірки вже не здатні утворювати хімічні елементи, важчі за водень і гелій, вони втрачають здатність виробляти енергію, яка протидіє їхній власній гравітації. Ядро зірки стискається, і відбувається вибух.
Енергія вибуху розноситься в космос частинками світла, а також нейтрино. Але, незважаючи на те, що наднові вибухали щосекунди протягом приблизно 13 мільярдів років, утворюючи нейтрино, які накопичуються у вигляді дифузного нейтринного фону наднових, цей сигнал занадто слабкий, як кажуть вчені, і більше схожий на шепіт, ніж на крик.
Щоб "почути" цей шепіт, дослідники проаналізували дані за майже 14 років, отримані нейтринним детектором. У результаті вони виявили сигнал нейтрино, що відповідає тому, чого можна було б очікувати від дифузного нейтринного фону наднових. Але це відкриття ще потребує підтвердження, хоча вчені вважають, що це перший в історії людства сигнал дифузного нейтринного фону наднових.
Це відкриття є важливим кроком уперед у розумінні життя та смерті зірок, а також того, як вони наповнюють космос елементами, важчими за водень і гелій. Воно також може допомогти краще зрозуміти, як народжуються чорні діри та нейтронні зірки, коли вмирають масивні зірки.
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