50 років тому на Марсі "виявили" життя: тепер 3 вертольоти NASA мають знайти щось інше (фото)

Через півстоліття після першої в історії успішної посадки на Марс NASA прагне знайти найкращі місця для приземлення астронавтів.

50 років тому, 20 липня 1976 року, посадковий модуль "Вікінг-1" здійснив першу в історії успішну посадку на поверхню Марса. Він навіть "виявив" там життя, але його досі продовжують шукати більш сучасні марсоходи. Нова місія NASA може спричинити революцію в дослідженні Червоної планети, пише Space.

Посадковий модуль "Вікінг-1" приземлився на рівнині Хріса за 22,5 градусів на північ від марсіанського екватора. Апарат було відправлено на Червону планету для пошуків позаземного життя. І один з експериментів на поверхні планети показав, що з ґрунту, в який було введено поживні речовини, виділяється вуглекислий газ. Це була можлива ознака мікробного метаболізму. А це означає, як тоді вирішили вчені, що "Вікінг-1" виявив позаземне життя на Марсі. Але потім більшість вчених дійшла висновку, що цей експеримент не доводить, що Марс населяють інопланетяни, нехай і у формі мікробів.

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Перша кольорова фотографія, зроблена на поверхні Марса. Її зробив "Вікінг-1" Фото: NASA

Лише через 20 років, а саме у 1997 році, на поверхню Марса приземлився новий посадковий модуль NASA — Pathfinder, який доставив перший марсохід Sojourner. Місія здійснила посадку на рівнині Хріса, але за 850 км від місця посадки "Вікінга-1". Марсохід Sojourner вперше виявив ознаки того, що на Марсі на поверхні була вода в рідкому стані. Там, де є вода, там може бути життя.

50 років тому, 20 липня 1976 року, посадковий модуль "Вікінг-1" здійснив першу в історії успішну посадку на поверхню Марса Фото: solar-system

Спочатку її шукали марсоходи Spirit (працював на Марсі з 2004 по 2010 рік) та Opportunity (працював з 2004 по 2018 рік), а зараз пошуки продовжують марсоходи Curiosity (з 2012 року) та Perseverance (з 2021 року). Звісно, ці апарати також проводять й інші дослідження Марса. Вони виявили багато доказів того, що в минулому на Марсі були річки, моря та озера, наповнені рідкою водою. Curiosity та Perseverance також виявили складні органічні молекули, які могли бути створені позаземним життям. Але це також не свідчить про те, що на Марсі було або існує зараз позаземне мікробне життя, хоча деякі вчені так вважають.

У 2021 році разом із марсоходом Perseverance на Марс прибув вертоліт Ingenuity, який уперше в історії довів, що вертольоти можуть ефективно пересуватися в розрідженій атмосфері Червоної планети. Ingenuity провів численні дослідження та завершив свою роботу у 2024 році.

Тепер NASA вирішило відправити на Марс одразу три вертольоти в рамках місії Skyfall у 2028 році. Ілюстрація Фото: скриншот

Тепер NASA вирішило відправити на Марс одразу три вертольоти в рамках місії Skyfall у 2028 році. Вони мають досліджувати погоду на Марсі, перебуваючи високо в атмосфері, а також скласти карту покладів водяного льоду та інших цінних ресурсів, прихованих під поверхнею Червоної планети. Ще одна мета — визначити найкращі місця для посадки та будівництва бази для майбутніх астронавтів NASA.

Варто зазначити, що місію "Skyfall" на Марс доправить космічний корабель з ядерним двигуном.

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