50 лет назад на Марсе "нашли" жизнь: теперь 3 вертолета NASA должны найти нечто другое (фото)

Спустя полвека после первой в истории успешной посадки на Марс, NASA стремится найти лучшие места для приземления астронавтов.

50 лет назад, 20 июля 1976 года, посадочный модуль "Викинг-1" совершил первую в истории успешную посадку на поверхность Марса. Она даже "обнаружил" там жизнь, но ее все еще продолжают искать более современные марсоходы. Новая миссия NASA может произвести революцию в исследовании Красной планеты, пишет Space.

Посадочный модуль "Викинг-1" приземлился на равнине Хриса в 22,5 градусах к северу от марсианского экватора. Аппарат был отправлен на Красную планету для поисков внеземной жизни. И один из экспериментов на поверхности планеты показал, что из почвы, в которую были введены питательные вещества, выходит углекислый газ. Это был возможный признак микробного метаболизма. А это значит, как тогда решили ученые, что "Викинг-1" нашел внеземную жизнь на Марсе. Но затем большинство ученых пришло к выводу, что этот эксперимент не доказывает то, что Марс населяют инопланетяне, пускай и в форме микробов.

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Первая цветная фотографи, полученная на поверехности Марса. Ее сделал "Викинг-1" Фото: NASA

Только через 20 лет, а именно в 1997 году, на поверхность Марса приземлился новый посадочный модуль NASA – Pathfinder, который доставил первый марсоход Sojourner. Миссия соврешила посадку на равнине Хриса, но в 850 км от места посадки "Викинг-1". Марсоход Sojourner впервые обнаружил признаки того, что на Марсе была вода в жидком виде на поверхности. Там, где есть вода, там может быть жизнь.

50 лет назад, 20 июля 1976 года, посадочный модуль "Викинг-1" совершил первую в истории успешную посадку на поверхность Марса Фото: NASA

Сначала ее искали марсоходы Spirit (работал на Марсе с 2004 по 2010 год) и Opportunity (работал с 2004 по 2018 год), а сейчас продолжают искать марсоходы Curiosity (с 2012 года) и Perseverance (с 2021 года). Конечно эти аппараты также проводят и другие исследования Марса. Они обнаружили много доказательств того, что Марс в прошлом имел реки, моря и озера, заполненные жидкой водой. Curiosity и Perseverance также обнаружили сложные органические молекулы, которые могли быть созданы внеземной жизнью. Но этот также не говорит о том, что на Марсе была или существует сейчас внеземная микробная жизнь, хотя некоторые ученые так считают.

В 2021 году вместе в марсоходом Perseverance на Марс прибыл вертолет Ingenuity, который впервые в истории доказал, что вертолеты могут эффективно передвигаться в разреженной атмосфере Красной планеты. Ingenuity провел многочисленные исследования и завершил свою работу в 2024 году.

Теперь NASA решило отправить на Марс сразу три вертолета в рамках миссии Skyfall в 2028 году. Иллюстрация Фото: скриншот

Теперь NASA решило отправить на Марс сразу три вертолета в рамках миссии Skyfall в 2028 году. Они должны исследовать погоду на Марсе, находясь высоко в атмосфере, а также составить карту залежей водяного льда и других ценных ресурсов, скрытых под поверхностью Красной планеты. Еще одна цель – определить лучшие места для посадки и строительства базы для будущих астронавтов NASA.

Стоит отметить, что миссию Skyfall на Марс доставит космический корабль с ядерным двигателем.

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