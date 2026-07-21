Астероїд знищив динозаврів не так, як вважали вчені: що сталося 66 млн років тому

Дослідники дійшли висновку, що на Землю впав дуже рідкісний тип астероїда, який не міг спричинити масове вимирання динозаврів, як вважалося раніше.

Приблизно 66 мільйонів років тому астероїд шириною близько 10 км впав на Землю і залишив після себе кратер Чіксулуб діаметром 180 км на території сучасного півострова Юкатан (Мексика). У результаті удару астероїда зникли майже всі динозаври та інші види тварин. Загалом масове вимирання торкнулося приблизно 75% усіх живих істот на нашій планеті. Нове дослідження, опубліковане в журналі Science Advances, показує, що масове вимирання динозаврів внаслідок падіння астероїда відбулося не так, як вважалося раніше, пише Gizmodo.

Про те, що 66 млн років тому на Землю впав величезний астероїд, свідчить не лише величезний кратер, а й дані геологічних досліджень. Ця катастрофа призвела до масового вимирання майже всіх динозаврів та багатьох інших тварин на Землі наприкінці крейдяного періоду.

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У надрах нашої планети геологи раніше виявили вузьку смугу гірської породи, яка є геологічним кордоном між крейдяним і палеогеновим періодами, відомим також як кордон K-Pg. У цьому шарі гірської породи було виявлено глину, яка, як вважається, складається з матеріалу, викинутого астероїдом Чиксулуб.

Спочатку цей матеріал перебував у земній атмосфері разом із газами, що виділялися астероїдом, а також сажею від масштабних лісових пожеж. Все це заблокувало сонячне світло, і на Землі настала глобальна холодна зима. Значне зниження температури призвело до масового вимирання.

Значне зниження температури призвело до масового вимирання Фото: Live Science

Попередні дослідження показували, що гази, які виділяє астероїд, особливо сірка, яка чудово блокує сонячне світло, відіграли ключову роль у настанні глобальної зими, але нове дослідження свідчить, що це не так.

Вчені дослідили зразки глини на межі K–Pg, щоб уточнити склад астероїда Чіксулуб. Дослідники дійшли висновку, що цей астероїд був CO-хондритом. Це дуже рідкісні космічні камені, і лише 5 % метеоритів, знайдених на Землі, належать до цього класу. Ці космічні камені мають відносно низьку концентрацію летких елементів, таких як вода, вуглець, цинк і, особливо, сірка.

Результати дослідження показали, що астероїд Чіксулуб містив лише половину тієї кількості сірки, яку вказували попередні дослідження. А отже, він не міг викинути стільки сірки в атмосферу, щоб вона заблокувала сонячне світло настільки сильно, що вимерли динозаври. Тому вчені дійшли висновку, що пил, викинутий в атмосферу під час зіткнення астероїда із Землею, є головною причиною глобальної зими, яка знищила динозаврів.

Точне походження астероїда Чіксулуб залишається невідомим, але вчені вважають, що він міг прилетіти з регіону на краю Сонячної системи.

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