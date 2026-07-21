Свет Солнца достигает нас сейчас за 8 минут, но этому свету уже 170 000 лет: почему

Для того, чтобы фотоны, частицы света, покинули Солнце им приходится проделать очень сложный путь.

Ежедневно мы видим солнечный свет и может показаться, что Солнце выпустило его совсем недавно, учитывая скорость перемещения фотонов, которая составляет 300 000 км/с. Но на самом деле свет, который мы видим имеет возраст от нескольких десятков тысяч лет до 170 000 лет, пишет ScienceAlert.

Как известно скорость света составляет примерно 300 000 км/с. То есть за одну секунду частицы света, фотоны, преодолевают расстояние в 300 000 км. Но с такой скоростью свет движется только в вакууме, то есть почти в пустом пространстве. Но недра Солнца, состоящего из водородной плазмы, имеют сложную структуру. Также свет внутри Солнца движется не по прямой, а потому ему нужно очень много времени, чтобы выйти наружу.

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Солнечному свету требуется чуть более 8 минут, чтобы преодолеть 150 миллионов километров, разделяющих Солнце и Землю. Учитывая то, что радиус Солнца составляет 695 700 километров, частицы света из ядра нашей звезды, могли бы добраться до поверхности Солнца чуть более чем за две секунды и вышли наружу, если бы двигались по прямой, но это невозможно.

Учитывая то, что радиус Солнца составляет 695 700 километров, частицы света из ядра нашей звезды, могли бы добраться до поверхности Солнца чуть более чем за две секунды и вышли наружу, если бы двигались по прямой, но это невозможно Фото: NASA

Солнце состоит из плазмы и это своеобразная жидкость из заряженный частиц — протонов и электронов. Эти частицы постоянно поглощают фотоны, а затем выпускают их обратно. При этом траектория движения фотонов внутри Солнца напоминает движение мяча для настольного тенниса. То есть частицы света двигаются то вверх, то вниз, а также в стороны, и со временем вылетают из нашей звезды.

Такое движение фотонов называется случайным блужданием, и его продолжительность зависит от плотности плазмы. Как показывают расчеты, такое движение фотонов приводит к тому, что свет перемещается в недрах Солнца от нескольких десятков тысяч лет до примерно 170 000 лет. И только потом свет преодолевает 150 миллионов километров до нашей планеты.

Фактический возраст каждого отдельного фотона оценить невозможно, но в любом случае свет Солнца, который мы видим и ощущаем каждый день, очень старый. Часть света, достигшего Земли сейчас, начала путешествие, когда вымерли неандертальцы, а часть света – после того как в Африке относительно недавно по меркам истории Земли появился вид Homo Sapiens, то есть человек разумный.

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