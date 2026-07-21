Свет Солнца достигает нас сейчас за 8 минут, но этому свету уже 170 000 лет: почему
Для того, чтобы фотоны, частицы света, покинули Солнце им приходится проделать очень сложный путь.
Ежедневно мы видим солнечный свет и может показаться, что Солнце выпустило его совсем недавно, учитывая скорость перемещения фотонов, которая составляет 300 000 км/с. Но на самом деле свет, который мы видим имеет возраст от нескольких десятков тысяч лет до 170 000 лет, пишет ScienceAlert.
Как известно скорость света составляет примерно 300 000 км/с. То есть за одну секунду частицы света, фотоны, преодолевают расстояние в 300 000 км. Но с такой скоростью свет движется только в вакууме, то есть почти в пустом пространстве. Но недра Солнца, состоящего из водородной плазмы, имеют сложную структуру. Также свет внутри Солнца движется не по прямой, а потому ему нужно очень много времени, чтобы выйти наружу.
Солнечному свету требуется чуть более 8 минут, чтобы преодолеть 150 миллионов километров, разделяющих Солнце и Землю. Учитывая то, что радиус Солнца составляет 695 700 километров, частицы света из ядра нашей звезды, могли бы добраться до поверхности Солнца чуть более чем за две секунды и вышли наружу, если бы двигались по прямой, но это невозможно.
Солнце состоит из плазмы и это своеобразная жидкость из заряженный частиц — протонов и электронов. Эти частицы постоянно поглощают фотоны, а затем выпускают их обратно. При этом траектория движения фотонов внутри Солнца напоминает движение мяча для настольного тенниса. То есть частицы света двигаются то вверх, то вниз, а также в стороны, и со временем вылетают из нашей звезды.
Такое движение фотонов называется случайным блужданием, и его продолжительность зависит от плотности плазмы. Как показывают расчеты, такое движение фотонов приводит к тому, что свет перемещается в недрах Солнца от нескольких десятков тысяч лет до примерно 170 000 лет. И только потом свет преодолевает 150 миллионов километров до нашей планеты.
Фактический возраст каждого отдельного фотона оценить невозможно, но в любом случае свет Солнца, который мы видим и ощущаем каждый день, очень старый. Часть света, достигшего Земли сейчас, начала путешествие, когда вымерли неандертальцы, а часть света – после того как в Африке относительно недавно по меркам истории Земли появился вид Homo Sapiens, то есть человек разумный.
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