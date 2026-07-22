Астрономы впервые обнаружили двойную звездную систему, где взорвались обе звезды (фото)

Ученые считают, что звезда, создавшая туманность Медуза имела звезду-компаньона, которая взорвалась на 100 000 лет раньше. Впервые обнаружена система, где две звезды взорвались сверхновыми.

IC 443, известная также как туманность Медуза находится на расстоянии 6000 световых лет от нас. Она появилась в результате взрыва массивной звезды. Исследователи обнаружили, что туманность находится в той же физической среде, что и другой остаток сверхновой. Это исследование предполагает, что обе звезды находились в двойной системе и обе взорвались сверхновой. Таким образом это первый случай, когда астрономы нашли двойную звездную систему, где обе звезды взорвались и оставили после себя остатки сверхновой. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications, пишет Space.

Когда массивные звезды заканчивают свою жизнь, то они взрываются сверхновой. После такого взрыва часто остается облако из газа и пыли известное как остаток сверхновой. Сейчас астрономам известны около 300 остатков сверхновых в Млечном Пути.

Відео дня

Справа показан остаток сверхновой IC 443, который взаимодействует с водородным облаком. Слева находится остаток сверхновой G189.6+3.3 Фото: space.com

В то же время большинство звезд в нашей галактике существует в звездных системах, состоящих из двух и более звезд. Хотя можно было бы ожидать, что в таких системах две звезды взорвутся сверхновой, такого астрономы еще никогда не видели.

Одна из причин заключается в том, что, если массивные звезды находятся слишком близко друг к другу, то остатки сверхновых могут выглядеть как результат взрыва одной звезд, а не двух. Другая причина заключается в том, что звезда, которая взорвалась сверхновой, может отбросить своего компаньона достаточно далеко, а потому сложно определить, что это была двойная звездная система.

Авторы исследования изучили туманность IC 443, которая является известным остатком сверхновой, а также более тусклый остаток сверхновой G189.6+3.3, который был обнаружен совсем недавно, но находится рядом Фото: space.com

Авторы исследования изучили туманность IC 443, которая является известным остатком сверхновой, а также более тусклый остаток сверхновой G189.6+3.3, который был обнаружен совсем недавно, но находится рядом. Исследователи обнаружили, что оба объекта находятся в одной и той же физической среде, а расстояние между их центрами составляет от 30 до 50 световых лет.

Расчеты астрономов показали, что вероятность того, что два остатка сверхновых находятся так близко друг к другу, очень мала. Поэтому исследование предполагает, что оба объекта были созданы двумя массивными звездами в одной системе, которые взорвались сверхновой. Такое обнаружили впервые.

Расчеты показали, что масса двух звезд могла быть примерно в 20 раз больше массы Солнца. При этом звезда, создавшая IC 443, взорвалась примерно 8 000–9 000 лет назад, а звезда, создавшая G189.6+3.3, взорвалась примерно от 20 000 до 110 000 лет назад.

Эти новые данные могут помочь ученым лучше понять, как массивные звезды в двойных система эволюционируют, взаимодействуют и умирают.

Другие новости науки