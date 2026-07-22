На этих планетах инопланетяне не выживут: ученые выяснили, где их нужно искать

Исследование показывает, что внеземная жизнь может существовать только на планетах, которые не меньше Марса по размеру.

Ученые продолжают поиски потенциальной инопланетной жизни на просторах нашей галактики. Теперь есть возможность сузить круг поиска: исследователи определили, на каких планетах инопланетная жизнь не сможет зародиться и существовать. Это каменистые миры, которые меньше Марса. Исследование опубликовано в журнале The Planetary Science Journal, пишет Space.

Для того, чтобы каменистая планета, которая вращается вокруг похожей на Солнце звезды, могла считаться пригодной для жизни она должна находится в зоне обитаемости звезды и иметь атмосферу.

Зона обитаемости – это область вокруг звезды, где температура подходит для существования жидкой воды на поверхности планеты. Вода – это источник жизни в том виде, в каком мы ее знаем. Но для жизни нужна еще и атмосфера.

Відео дня

Ученые создали моделирование, чтобы выяснить, насколько маленькой может быть каменистая планета, чтобы поддерживать атмосферу достаточно долго для зарождения жизни, то есть как минимум несколько миллиардов лет. Оказалось, что размер такого мира должен быть примерно, как у Марса.

Если точнее, то моделирование показало, что сохранить свою атмосферу очень долго могут каменистые планеты, размер которых составляет примерно 80% от размера Земли. Хотя также существует возможность, что это могут сделать миры с размером в 60% от размера нашей планеты. Именно на таких планетах, как считают ученые, стоит искать признаки внеземной жизни.

Ученые создали модели планета, похожих на Землю, с тем же химически составом и внутренней структурой, но имеющих разный размер. Модель показала, какие планеты могут потерять свою атмосферу полностью в течение миллиардов лет, а какие могут ее восполнить даже при ее потере. Проще говоря, излучение звезд может уничтожать атмосферы планет, но вулканические процессы могут выбрасывать газы, которые ее снова восстанавливают.

Именно благодаря этой модели ученые выяснили, что, если планета имеет меньше, чем 0,8 радиуса Земли, атмосферы исчезают быстрее, чем восстанавливаются. Это происходит потому, что у меньших планет меньше гравитация и слабее магнитное поле. Также такие планеты имеют менее мощные вулканические процессы. Также модель показала, что при определенных условиях, даже планеты, имеющие 0,6 радиуса Земли, способны поддерживали стабильную атмосферу, но шансов на это меньше.

Другие новости науки