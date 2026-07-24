Пять самых странных сигналов из космоса: их могли прислать инопланетяне

Изначально ученые считали, что три сигнала прислали внеземные цивилизации, но затем смогли их объяснить. Два сигнала уже многие годы остаются необъяснимыми.

Ученые давно пытаются выяснить одиноки ли мы во Вселенной. Для этого с помощью радиотелескопов они ищут потенциальные сигналы от разумных инопланетян. Хотя большинство радиосигналов астрономы смогли объяснить, есть те, что остаются загадкой. Вот пять сигналов из космоса, которые заставляют некоторых ученых думать, что где-то существуют внеземные цивилизации, пишет Sky at Night Magazine.

Потенциальный сигнал от инопланетян

Перитонами называют короткие, длиной в несколько миллисекунд, радиосигналы, которые напоминают сигналы из космоса — быстрые радиовсплески. Это мощные выбросы энергии и света из далеких галактик. Впервые перитоны были обнаружены радиотелескопом в обсерватории Паркса в Австралии в 2007 году.

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Эти радиосигналы странным образом появлялись повсюду одновременно, что вызвало удивление у астрономов. Была предложена версия, что эти сигналы выпускают неизвестные астрономические объекты или же инопланетное.

На самом деле, таинственные сигналы из космоса имели земное происхождение. Оказалось, что они появились, когда сотрудниками обсерватории, открыли микроволновые печи до того, как цикл приготовления еды закончился. В итоге появился короткий всплеск радиопомех, достаточный для того, чтобы его приняли за сигнал из космоса

Маленькие зеленые человечки

В 1967 году астрономы обнаружили очень странный радиосигнал из космоса. Он был слишком точным, чтобы его создавал какой-либо астрономический объект, считали астрономы. Этот сигнал приходил каждые 1,33 секунды из глубокого космоса.

Появилось предположение, что это сигнал от инопланетян и его назвали LGM-1, то есть "маленькие зеленые человечки-1" (с англ. little green men). Выяснилось, что такие сигналы создают пульсары. Это разновидность нейтронных звезд, которые очень быстро вращаются вокруг своей оси. Эти сигналы имеют четкую периодичность.

Сигнал с Проксима Центавра

В 2020 году радиотелескоп в обсерватории Паркса обнаружи сигнал из космоса, названный BLC1. Ученые решили, что это первый сигнал от инопланетян, которые живут на планете рядом со звездой Проксима Центавра. Это ближайшая к нам звезда, расположенная в 4 световых годах.

Узкополосный сигнал на частоте 982 МГц выглядел именно так, как можно было бы ожидать от искусственного источника. Но дальнейший анализ показал, что радиосигнал создавало неисправное оборудование в обсерватории.

Если эти три сигнала из космоса удалось объяснить, и они не являются сообщениями инопланетян, то следующие два сигнала пока ученым объяснить не удалось.

Сигнал "Вау!"

В 1977 году радиотелескоп Университета штата Огайо принял необычайный радиосигнал из глубокого космоса. Точный источник определить не удалось, но его характеристики указывали на то, что это может быть сообщение от инопланетян.

Астроном Джерри Эйман распечатал запись сигнала, которая состояла из группы символов и написал на распечатке "Вау!", предполагая, что инопланетяне впервые прислали сообщение. Частота сигнала находилась близко к линии 1420 МГц, а его интенсивность возрастала и падала таким образом, что соответствовала фиксированной точке в космосе.

С тех ученые так и не пришли к единому мнению относительно источника этого сигнала длительностью всего 72 секунды, ведь он больше никогда не наблюдался.

Некоторые ученые считают, что это может быть тот самый долгожданный сигнал от внеземной цивилизации. Другие ученые настаивают на его естественном происхождении. Но досих пор никто точно не может сказать, что же это было на самом деле.

Сигнал от звезды Табби

Звезда Табби или KIC 8462852 находится на расстоянии 1480 световых лет от нас. Она была обнаружена в 2011 году. Звезды обычно либо становятся все ярче и ярче, пока не превратятся в сверхновую, либо становятся гораздо более тусклыми белыми карликами.

Однако эта звезда демонстрирует резкие и нерегулярные падения яркости, похожие без какой-либо четкой закономерности. Ни одно известное явление в космосе не может это объяснить, говорят астрономы.

Некоторые ученые считают, что на самом деле яркость звезды падает из-за того, что возле нее находится мегаструктур инопланетян. Таким образом, как предполагается, это сигнал от внеземных цивилизаций, который может быть непреднамеренным и связан не с радиоволнами, а со светом. Загадка этой звезды до сих по не решена, хотя многие ученые считают, что разгадка заключается в естественном явлении.

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