Потенциальные инопланетяне общаются с нами не так, как предполагалось

Исследователи пришли к выводу, что сигналы от разумных инопланетян нужно искать на других частотах.

Астрономы из Манчестерского университета, Великобритания, считают, что нам следует искать сигналы от инопланетян на более высоких радиочастотах, чем те, что используются сейчас. Ученые впервые использовали радиотелескоп ALMA для поиска сигналов от инопланетного разума, пишет EarthSky.

Сейчас ученые, которые занимаются поиском сигналов от потенциальных разумных инопланетян, ищут радиосигналы в основном в определенном диапазоне: на частотах от 1,42 до 1,66 ГГц. Но авторы исследования считают, что нужно искать радиосигналы внеземных цивилизаций на более высоких радиочастотах. Поэтому, как предполгается, мы до сих пор не обнаружили никаких подобных сигналов из глубокого космоса.

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Диапазон частот от 1,42 до 1,66 ГГц был выбран не случайно. Это радиоволны, которые находятся посередине между частотой радиоволн, выпускаемых водородом и гидроксилом (ОН). Эти элементы соединяются и образуют воду, а она необходима для жизни в том виде, в котором мы ее знаем. С другой стороны эти радиочастоты свободны от фонового космического шума. Ученые считают, что внеземные цивилизации могли бы использовать эти частоты для общения с другими цивилизациями в космосе из-за того, что они связаны с водой и лишены шума.

Но авторы исследования считают, что следует изучать более высокие радиочастоты, чтобы обнаружить инопланетян. И они уже начали это делать. Астрономы изучили данные прошлых наблюдений за космосом с помощью радиотелескопа ALMA. Это был первый случай в истории, когда внеземной разум искали с помощью этой мощной обсерватории.

Ученые искали узкополосные радиосигналы, которые выглядели неестественно, то есть могли иметь искусственное происхождение. Хотя никаких потенциальных сигналов от инопланетян обнаружено не было, ученые выяснили, что радиотелескоп ALMA может наблюдать за большим количеством звезд, чем другие телескопы. А значит шансы обнаружить сигнал от разумных инопланетян повышаются.

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