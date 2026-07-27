Как появились самые большие галактики: ученые увидели этот процесс в космосе (фото)

Астрономы наблюдали процесс формирования огромной галактики через 1,2 миллиарда лет после Большого взрыва.

Ученые обнаружили небольшую группу из шести молодых галактик, которые собрались вместе через 1,2 миллиарда лет после Большого взрыва. Таким образом астрономы получили редкое доказательство теории о том, как сформировались самые большие галактики во Вселенной. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Phys.

Главная космологическая модель, которая описывает эволюцию Вселенной от Большого взрыва 13,8 млрд лет назад до наших дней, предполагает, что галактики формируются преимущественно путем слияний. Это означает, что огромные галактики формируются за счет слияния более мелких галактик. Они представляют собой группу, расположенную очень близко друг к другу и связаны между собой.

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Теперь астрономы получили редкую возможность подтвердить теорию формирования огромных галактик с помощью группы небольших галактик, получивших название SCGG-z5. Эту группу увидели такой, какой она была через 1,2 миллиарда лет после рождения Вселенной. Она состоит из галактик, занимающих плотную область космоса размером около 52 000 световых лет. Это примерно половина диаметра Млечного Пути.

Астрономы получили редкую возможность подтвердить теорию формирования огромных галактик с помощью группы небольших галактик, получивших название SCGG-z5 Фото: phys.org

Астрономы обнаружили, что три галактики формируют звезды быстрее, чем ожидалось для этого периода истории космоса, а одна создает звезды намного быстрее. Все галактики имеют неправильную форму, и это ожидаемо от процесса гравитационного притяжения, которые приведет к слиянию всех шести объектов одну огромную галактику.

Расчеты ученых показали, что шесть галактик полностью сольются в одну галактику примерно через 400 миллионов лет с момента их наблюдения. В результате должна получится галактика с массой в 100 миллиардов масс Солнца. Вероятно, это будет самая большая и яркая галактика будущего скопления галактик.

По словам астрономов, весь процесс формирования огромной галактики, начиная от появления звезд в мелких галактиках до окончательного слияния занимает около 800 миллионов лет.

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