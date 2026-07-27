Огромная черная дыра сбежала из галактики со сверхзвуковой скоростью: что произошло (фото)

Когда астрономы впервые обнаружили убегающую сверхмассивную черную дыру, никто не знал, как это может произойти. Теперь есть объяснение.

В 2023 году астрономы впервые обнаружили, как предполагается, сверхмассивную черную дыру, которая убегает из своей галактики со сверхзвуковой скоростью. Теперь ученые считают, что у них есть объяснение того, как это могло произойти. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters, пишет New Scientist.

Три года назад с помощью космического телескопа Хаббл астрономы обнаружили объект в виде длинной линии на расстоянии 7,5 миллиардов световых лет от нас. Тогда ученые пришли к выводу, что это ранее невиданное событие, когда сверхмассвиная черная дыра вылетает из своей галактики и тянет собой цепочку звезд в виде хвоста.

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Расчеты показали, что масса черной дыры примерно в 20 млн раз больше массы Солнца, а ее "хвост" имеет длину около 200 тысяч световых лет, а это в два раза больше размера нашей галактики. Астрономы решили, что прохождение черной дыры сквозь межзвездный газ вызвало его охлаждение и привело к появлению новых звезд. При этом, согласно расчетам, черная дыра движется со сверхзвуковой скоростью.

Расчеты показали, что масса черной дыры примерно в 20 млн раз больше массы Солнца, а ее "хвост" имеет длину около 200 тысяч световых лет Фото: NASA

Теперь ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре выяснили, что необходимо для того, чтобы сверхмассивная черная дыра улетела из своей галактики. Основываясь на наблюдениях за космосом и моделировании, ученые создали модель, которая показывает, каким образом могло произойти такое событие.

Согласно исследованию, около 70 миллионов лет назад произошло слияние галактик и объединение их сверхмассивных черных дыр. При этом одна черная дыра имела более быстрое вращение и большую массу. Резкое столкновение черных дыры привело к появлению более массивной черной дыры, которая получила толчок в результате слияния и начала свое путешествие по космосу. Но это происходит только в 10% случаев слияния сверхмассивных черных дыр, говорят ученые.

Но астрономы из Института астрофизики Канарских островов в Испании считают, что это вообще не убегающая черная дыра, а галактика, полная областей звездообразования, которая видна с ребра. Несколько измерений согласуются с этой интерпретацией данного объекта.

Авторы исследования продолжают настаивать на том, что это первая обнаруженная убегающая черная дыра. Этот спор может быть разрешен с помощью будущих наблюдений.

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