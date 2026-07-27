Величезна чорна діра втекла з галактики з надзвуковою швидкістю: що сталося (фото)

Коли астрономи вперше виявили надмасивну чорну діру, що віддаляється, ніхто не знав, як це могло статися. Тепер є пояснення.

У 2023 році астрономи вперше виявили, як припускають, надмасивну чорну діру, яка втікає зі своєї галактики з надзвуковою швидкістю. Тепер вчені вважають, що мають пояснення того, як це могло статися. Дослідження опубліковано в журналі Physical Review Letters, пише New Scientist.

Три роки тому за допомогою космічного телескопа Хаббл астрономи виявили об’єкт у вигляді довгої лінії на відстані 7,5 мільярдів світлових років від нас. Тоді вчені дійшли висновку, що це раніше небачена подія, коли надмасивна чорна діра вилітає зі своєї галактики й тягне за собою ланцюжок зірок у вигляді хвоста.

Розрахунки показали, що маса чорної діри приблизно у 20 млн разів перевищує масу Сонця, а її "хвіст" має довжину близько 200 тисяч світлових років, що удвічі перевищує розмір нашої галактики. Астрономи дійшли висновку, що проходження чорної діри крізь міжзоряний газ спричинило його охолодження та призвело до появи нових зірок. При цьому, згідно з розрахунками, чорна діра рухається з надзвуковою швидкістю.

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Розрахунки показали, що маса чорної діри приблизно у 20 млн разів перевищує масу Сонця, а її "хвіст" має довжину близько 200 тисяч світлових років Фото: NASA

Тепер вчені з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі з’ясували, що потрібно для того, щоб надмасивна чорна діра покинула свою галактику. На основі спостережень за космосом та моделювання вчені створили модель, яка показує, яким чином могла відбутися така подія.

Згідно з дослідженням, близько 70 мільйонів років тому відбулося злиття галактик та об’єднання їхніх надмасивних чорних дір. При цьому одна чорна діра мала швидше обертання та більшу масу. Різке зіткнення чорних дір призвело до появи більш масивної чорної діри, яка отримала імпульс у результаті злиття і почала свою подорож космосом. Але це відбувається лише в 10% випадків злиття надмасивних чорних дір, зазначають вчені.

Однак астрономи з Інституту астрофізики Канарських островів в Іспанії вважають, що це взагалі не чорна діра, яка віддаляється, а галактика, сповнена зон зореутворення, яку видно з боку. Кілька вимірювань узгоджуються з цією інтерпретацією даного об’єкта.

Автори дослідження й надалі наполягають на тому, що це перша виявлена чорна діра, яка віддаляється. Цю суперечку можна вирішити за допомогою майбутніх спостережень.

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