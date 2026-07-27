Потенційно населений світ: підземний океан Європи приховує не надто приємну таємницю

Нове дослідження спростовує попередні припущення про те, що вода з підземного океану крижаного супутника Юпітера може підніматися на поверхню.

Астрономи вважають, що під крижаною поверхнею Європи, одного з чотирьох головних супутників Юпітера, знаходиться глобальний океан із рідкої води. Там можуть бути умови для існування позаземного життя. Тепер же вчені з’ясували, що дістатися до підземного океану Європи буде не так просто, як вважалося раніше. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Phys.

Вчені використали комп’ютерне моделювання, щоб перевірити, чи може рідка вода з підземного океану Європи підніматися крізь тріщини в льоду та накопичуватися в резервуарах ближче до поверхні. Такі резервуари легше виявити й взяти з них проби води, ніж із самого підземного океану. Таким чином, як вважалося раніше, можна отримати уявлення про хімічний склад океану та про те, чи може там існувати позаземне життя.

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Під холодною поверхнею Європи може бути глобальний океан, у якому вода залишається рідкою завдяки внутрішньому теплу Європи, що виділяється, коли гравітація Юпітера постійно стискає й розтягує супутник.

Під холодною поверхнею Європи може бути глобальний океан, у якому вода залишається рідкою завдяки внутрішньому теплу Європи, що виділяється, коли гравітація Юпітера постійно стискає й розтягує супутник Фото: NASA

Моделювання показало, що вода з океану під час переміщення до поверхні має швидко замерзати, а отже, дослідження океану Європи таким способом буде неможливим. Це означає, що навіть якщо неглибоко під поверхнею знаходяться резервуари з водою, то ця вода не має відношення до підземного океану. Ця вода може утворюватися в результаті локального нагрівання та танення льоду всередині крижаної оболонки Європи.

Вчені зазначають, що ці дані варто враховувати під час майбутніх досліджень Європи двома космічними апаратами, які прямують до Юпітера.

Місія NASA "Europa Clipper" має прибути до Юпітера у квітні 2030 року, а місія Європейського космічного агентства JUICE — у липні 2031 року.

Очікується, що ці апарати дадуть більш детальне уявлення про крижану кору Європи та склад її поверхні. Також вони зможуть виявити наявність або відсутність підземного океану та резервуарів води в крижаній оболонці супутника Юпітера.

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