Світ вулканів: на поверхні супутника Юпітера Іо виявили те, чого ніхто не очікував (фото)

Космічний апарат "Юнона" вперше виміряв температуру під поверхнею супутника Юпітера Іо — це найвулканічніший світ у Сонячній системі.

Вчені проаналізували дані, зібрані зондом NASA "Юнона" під час близьких прольотів повз супутник Юпітера Іо наприкінці 2023 року та на початку 2024 року. Тоді космічний апарат наблизився на відстань майже 1500 кілометрів до поверхні супутника з найбільшою кількістю вулканів у Сонячній системі. Дослідження, опубліковане в журналі Journal of Geophysical Research: Planets, вперше дало змогу оцінити температуру під поверхнею Іо. Також несподіваним відкриттям стало те, що більша частина поверхні супутника Юпітера є напрочуд гладенькою і складається з речовини з дуже низькою щільністю, пише Phys.

Приблизно чотири сотні вулканів постійно вивергаються на Іо, одному з чотирьох головних супутників Юпітера. Масштабна вулканічна активність пояснюється приливним нагріванням. Справа в тому, що Іо постійно розтягується і стискається під дією гравітації Юпітера, внаслідок чого утворюється внутрішнє тепло, яке в десятки разів перевищує те, що на Землі.

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Досі вчені вимірювали лише температуру на поверхні Іо. Вона коливається від мінус 140 градусів Цельсія до плюс 1300 градусів Цельсія в місцях активного вулканізму. Але за допомогою мікрохвильового радіометра зонд NASA зміг виміряти температуру під поверхнею Іо.

Вчені проаналізували дані, зібрані зондом NASA "Юнона" під час близьких прольотів повз супутник Юпітера Іо наприкінці 2023 року та на початку 2024 року Фото: NASA

Прилад виміряв теплове випромінювання на глибині від кількох сантиметрів до кількох метрів. Скрізь температура на відстані всього кількох метрів від поверхні зростала більш ніж на 5 градусів Цельсія. Це неможливо пояснити лише нагріванням поверхні сонячним світлом, зазначають вчені.

Автори дослідження припускають, що тепло постійно піднімається крізь однорідну провідну кору Іо, і цей тепловий потік має потужність від 1 до 3 Вт на квадратний метр. Хоча це небагато в локальному масштабі, у перерахунку на всю поверхню Іо це відповідає виділенню енергії, яка в 30 разів перевищує ту, що виділяють надра нашої планети.

Приблизно чотири сотні вулканів постійно вивергаються на Іо, одному з чотирьох головних супутників Юпітера Фото: NASA

Також можливо, що тепло може виходити від лавових потоків, що охолоджуються, вкритих шаром затверділої кори товщиною приблизно 10 метрів, які постійно вкривають близько 10 % поверхні Іо.

Астрономи також зробили ще одне важливе відкриття. Виявилося, що на Іо є величезні рівнини, які простягаються на 100 і більше кілометрів. Раніше вважалося, що вся поверхня супутника Юпітера вкрита горами та височинами. Також з’ясувалося, що речовина на поверхні Іо має дуже низьку щільність і більше схожа на пухкий вулканічний попіл, а не на тверду гірську породу.

За словами вчених, це дослідження дає змогу зрозуміти, як працює припливне нагрівання, яке забезпечує теплом світи, розташовані далеко від Сонця. Це нагрівання може підтримувати у рідкому стані водні океани в надрах супутників Юпітера під назвою Європа та Ганімед.

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