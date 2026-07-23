Мир вулканов: на поверхности спутника Юпитера Ио обнаружили то, что никто не ожидал (фото)

Космический аппарат “Юнона” впервые измерил температуру под поверхностью спутника Юпитера Ио – это самый вулканический мир в Солнечной системе.

Ученые проанализировали данные, собранные зондом NASA "Юнона" во время близких пролетов мимо спутника Юпитера Ио в конце 2023 года и в начале 2024 года. Тогда космический аппарат приблизился на расстояние почти 1500 километров к поверхности мира с самым большим количеством вулканов в Солнечной системе. Исследование, опубликованное в журнале Journal of Geophysical Research: Planets, впервые дало возможность оценить температуру под поверхностью Ио. Также неожиданным открытие стало то, что большая часть поверхности спутника Юпитера удивительно гладкая и состоит из вещества с очень низкой плотностью, пишет Phys.

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Примерно четыре сотни вулканов постоянно извергаются на Ио, одном из четырех главных спутников Юпитера. Масштабный вулканизм объясняется приливным нагревом. Дело в том, что Ио постоянно растягивается и сжимается под действием гравитации Юпитера, в результате чего создается в десятки раз большее, чем на Земле, внутреннее тепло.

До сих пор ученые измеряли только температуру на поверхности Ио. Она колеблется от минус 140 градусов Цельсия до плюс 1300 градусов Цельсия в местах активного вулканизма. Н о с помощью микроволнового радиометра зонд NASA смог измерить температуру под поверхностью Ио.

Ученые проанализировали данные, собранные зондом NASA "Юнона" во время близких пролетов мимо спутника Юпитера Ио в конце 2023 года и в начале 2024 год Фото: NASA

Прибор измерил тепловое излучение на глубине от нескольких сантиметров до нескольких метров. Везде температура всего в нескольких метрах от поверхности возрастала более чем на 5 градусов Цельсия. Это невозможно объяснить одним лишь нагревом поверхности солнечным светом, говорят ученые.

Авторы исследования предполагают, что тепло постоянно поднимается через однородную проводящую кору Ио и этот тепловой поток имеет мощность от 1 до 3 Вт на квадратный метр. Хотя это немного в локальном масштабе, в пересчете на всю поверхность Ио это соответствует выделению энергии, которая в 30 раз больше, чем выделяют недра нашей планеты.

Примерно четыре сотни вулканов постоянно извергаются на Ио, одном из четырех главных спутников Юпитера Фото: NASA

Также возможно, что тепло может исходить от остывающих лавовых потоков, покрытых слоем затвердевшей коры толщиной примерно 10 метров, которые постоянно покрывают около 10% поверхности Ио.

Астрономы также сделали еще одно важно открытие. Оказалось, что на Ио находятся огромные равнины, которые простираются на 100 и более километров. Ранее считалось, что вся поверхность спутника Юпитера покрыта горами и возвышенностями. Также выяснилось, что вещество на поверхности Ио имеет очень низкую плотность и больше похоже на рыхлый вулканический пепел, а не на твердую горную породу.

По словам ученых, это исследование дает возможность понять, как работает приливный нагрев, который обеспечивает теплом миры, расположенные далеко от Солнца. Этот нагрев может поддерживать в жидком виде водные океаны в недрах спутников Юпитера под названием Европа и Ганимед.

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