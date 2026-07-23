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Мир вулканов: на поверхности спутника Юпитера Ио обнаружили то, что никто не ожидал (фото)

На поверхности спутника Юпитера Ио обнаружили то, что никто не ожидал
Северное полушарие Ио | Фото: NASA

Космический аппарат “Юнона” впервые измерил температуру под поверхностью спутника Юпитера Ио – это самый вулканический мир в Солнечной системе.

Ученые проанализировали данные, собранные зондом NASA "Юнона" во время близких пролетов мимо спутника Юпитера Ио в конце 2023 года и в начале 2024 года. Тогда космический аппарат приблизился на расстояние почти 1500 километров к поверхности мира с самым большим количеством вулканов в Солнечной системе. Исследование, опубликованное в журнале Journal of Geophysical Research: Planets, впервые дало возможность оценить температуру под поверхностью Ио. Также неожиданным открытие стало то, что большая часть поверхности спутника Юпитера удивительно гладкая и состоит из вещества с очень низкой плотностью, пишет Phys.

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Примерно четыре сотни вулканов постоянно извергаются на Ио, одном из четырех главных спутников Юпитера. Масштабный вулканизм объясняется приливным нагревом. Дело в том, что Ио постоянно растягивается и сжимается под действием гравитации Юпитера, в результате чего создается в десятки раз большее, чем на Земле, внутреннее тепло.

До сих пор ученые измеряли только температуру на поверхности Ио. Она колеблется от минус 140 градусов Цельсия до плюс 1300 градусов Цельсия в местах активного вулканизма. Н о с помощью микроволнового радиометра зонд NASA смог измерить температуру под поверхностью Ио.

На поверхности спутника Юпитера Ио обнаружили то, что никто не ожидал
Ученые проанализировали данные, собранные зондом NASA "Юнона" во время близких пролетов мимо спутника Юпитера Ио в конце 2023 года и в начале 2024 год
Фото: NASA

Прибор измерил тепловое излучение на глубине от нескольких сантиметров до нескольких метров. Везде температура всего в нескольких метрах от поверхности возрастала более чем на 5 градусов Цельсия. Это невозможно объяснить одним лишь нагревом поверхности солнечным светом, говорят ученые.

Авторы исследования предполагают, что тепло постоянно поднимается через однородную проводящую кору Ио и этот тепловой поток имеет мощность от 1 до 3 Вт на квадратный метр. Хотя это немного в локальном масштабе, в пересчете на всю поверхность Ио это соответствует выделению энергии, которая в 30 раз больше, чем выделяют недра нашей планеты.

На поверхности спутника Юпитера Ио обнаружили то, что никто не ожидал
Примерно четыре сотни вулканов постоянно извергаются на Ио, одном из четырех главных спутников Юпитера
Фото: NASA

Также возможно, что тепло может исходить от остывающих лавовых потоков, покрытых слоем затвердевшей коры толщиной примерно 10 метров, которые постоянно покрывают около 10% поверхности Ио.

Астрономы также сделали еще одно важно открытие. Оказалось, что на Ио находятся огромные равнины, которые простираются на 100 и более километров. Ранее считалось, что вся поверхность спутника Юпитера покрыта горами и возвышенностями. Также выяснилось, что вещество на поверхности Ио имеет очень низкую плотность и больше похоже на рыхлый вулканический пепел, а не на твердую горную породу.

По словам ученых, это исследование дает возможность понять, как работает приливный нагрев, который обеспечивает теплом миры, расположенные далеко от Солнца. Этот нагрев может поддерживать в жидком виде водные океаны в недрах спутников Юпитера под названием Европа и Ганимед.

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