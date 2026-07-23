Спутник Ludi Tance 4-01 использует полупроводники из нитрида галлия, что позволяет ему вести постоянное наблюдение за одной третью поверхности Земли.

В 2023 году Китай отправил в космос уникальный радиолокационный спутник Ludi Tance 4-01, который может круглосуточно проводить наблюдение за одной третью поверхности нашей планеты. Уникальные возможности спутника поставили в тупик многих исследователей в США, которые не могли воспроизвести эту революционную технологию. Теперь новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Microwaves, показало, что секрет успеха спутника-шпиона заключается в том, что он использует для работы нитрид галлия. Галлий – очень редкий металл и его производство контролирует Китай, пишет Gizmodo.

Ludi Tance 4-01 – это первый в мире и пока единственный радиолокационный спутник с синтезированной апертурой, который находится на геосинхронной орбите на высоте примерно 36 000 км. Это позволяет китайскому спутнику проводить постоянное наблюдение за Азиатско-Тихоокеанским регионом.

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Обычно радиолокационные спутники находятся на высоте около 600 километров на низкой околоземной орбите. Это связано с тем, что мощность радиолокационного сигнала начинает уменьшаться с расстоянием спутника от Земли. В то же время спутники, которые находятся на геосинхронной орбите могут наблюдать за гораздо большей площадью нашей планеты. Для того, чтобы создавать качественные изображения поверхности, как это делают спутники на низкой околоземной орбите, более далеким аппаратам необходимо больше энергии для передачи сигнала.

Согласно исследованию, спутник Ludi Tance 4-01 использует нитрид галлия для питания своих твердотельных усилителей, которые посылают электромагнитные волны на его радар с синтезированной апертурой. Поскольку спутник находится очень далеко, ему нужна более мощная микроволновая передача для получения качественных радиолокационных изображений. Каждый из твердотельных усилителей спутника генерирует 800 ватт, а вместе они производят до 18 000 ватт.

Большая часть галлия добывается во время промышленного производства алюминия. Крупнейшим производителем алюминия в мире является Китай, который также контролирует поставки более 95% мировых запасов галлия. При этом большую часть галлия Китай не продает другим странам. Страна ограничила поставки галлия на мировой рынок в 2023 году сразу после запуска Ludi Tance 4-01.

Хотя Китай утверждает, что этот спутник предназначен для наблюдения за погодой, для реагирования на стихийные бедствия и проведения сельскохозяйственных исследований, американские военные обеспокоены непревзойденными возможностями спутника в области наблюдения за поверхностью Земли.

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