Ученые наконец-то нашли 90% материи, которой не хватает во Вселенной

Астрономы обнаружили, где скрывается огромный фрагмент нашей Вселенной, но речь идет не о темной материи.

Вселенная состоит из обычной материи, из которой состоят все видимые нам объекты, и невидимой темной материи, которой в 5 раз больше. Десятки лет астрономы не могли понять почему предполагаемое количество обычной материи не соответствует тому, что можно увидеть во Вселенной. Теперь ученые с помощью загадочных явлений в космосе смогли обнаружить, где скрывается 90% обычной материи Вселенной. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters, пишет Gizmodo.

Обычная материя состоит из протонов и нейтронов, составляющих ядро атома. Проще говоря, из обычной материи состоит все: люди, планеты, звезды и галактики. Она еще называется барионной материей, ведь протоны и нейтроны входят в семейство частиц под названием барионы.

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Астрофизические модели показывают, что около 17% ранней Вселенной состояло из барионной материи, часть которой превратилась в планеты, звезды, галактики и другие объекты в космосе. Но многие десятилетия астрономы не могли понять, почему масса всех наблюдаемых объектов во Вселенной составляет всего 10% от этих 17%.

Появилось предположение, что оставшиеся 90% обычной материи существуют где-то во Вселенной, их нужно просто найти. Согласно популярной теории, эта материя может существовать в виде холодного рассеянного газа, который находится между галактиками.

Авторы исследования решили проверить эту теорию с помощью загадочного космического явления под названием быстрые радиовсплески. Это кратковременные вспышки излучения, которые могут быть настолько яркими, что даже иногда затмевают свет целых галактик. Но их происхождение остается все еще не очень понятным.

Астрономы использовали огромную энергию быстрых радиовсплесков, чтобы найти недостающую обычную материю Вселенной. Они измерили, как сигнал этих явлений изменяется на пути к наземным телескопам, когда те проходят через космическое пространство. Искажения в этих сигналах должны были показать, через какое количество недостающей обычной материи прошел быстрый радиовсплеск.

Исследование показало, что обычная материя, которой не хватает во Вселенной, существует в виде диффузных облаков из газа, которые находятся между галактиками и скоплениями галактик.

При этом астрономы удивились тому, как далеко от галактик находятся эти газовые облака — на расстоянии миллионов световых лет.

Ученые пришли к выводу, что барионную материю выбрасывает из галактик энергия струй сверхмассивных черных дыр.

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