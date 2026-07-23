"Пули" летят со скоростью 32 млн км/ч: такого в Млечном Пути еще никогда не видели (фото)

Из самой редкой в ​​нашей галактике звезды вырываются потоки газа с невероятной скоростью.

Астрономы из Уорикского университета заявили, что из самой редкой взрывающейся звезды в Млечном Пути вырываются невиданные ранее сгустки газа со скоростью 32 миллиона километров в час. Эти сгустки газа ученые сравнили с "пулями", но они не знают, что это такое и откуда они взялись на самом деле. Ничего подобного никогда ранее астрономы не видели у других взрывающихся звездах во Вселенной, пишет The Independent.

Астрономы обнаружили невиданные ранее сгустки газа, вылетающие из самой редкой звезды в Млечном Пути, после того, как рассеялось облако пыли, окружающее единственную известную гелиевую новую в нашей галактике. В результате астрономы смогли идентифицировать очень редкий звездный взрыв, который произошел из-за того, что белый карлик поглощал вещество редкой гелиевой звезды.

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Ученые смогли подтвердить истинную природу звездного взрыва, известного как V445 Puppis. Это единственная известная в Млечном Пути гелиевая новая.

Взрыв новой – это внезапный выброс энергии и вещества, который происходит в двойных звездных системах. Эти взрывы происходят, белый карлик (остаток умершей звезды, похожей на Солнце) забирает газ у своей звезды-компаньона. Это вещество накапливается на поверхности белого карлика, что приводит к повышению температуры и давления. В результате происходит термоядерный взрыв.

На снимке телескопа Хаббл показан выброс вещества гелиевой новой V445 Puppis. В центре едва видна двойная звездная система. Справа и слева от выброса видны "пули" из газа Фото: phys.org

Когда такой взрыв произошел у V445 Puppis в конце 2000 года, в космос улетел огромный поток вещества длиной более триллиона километров. В результате взрыва двойная звездная система была окутана плотным облаком пыли из-за чего астрономы не могли видеть звезды в системе.

Но это облако рассеялось, и астрономы смогли подтвердить, что эта звездная система действительно состоит из белого карлика, который забирает вещество у чрезвычайно редкой гелиевой звезды.

Также астрономы смогли увидеть "пули", состоящие из богатого кислородом газа. Но происхождение этих "пуль" остается загадкой. Возможно, они образовались после взрыва новой, но такие "пули" астрономы не видели никогда во время взрыва любой другой новой.

Астрономы считают, что этот открытие лучше понять взрывы гелиевой новой. Считается, что они являются одной из причин возникновения сверхновых типа Ia, одного из самых ярких звездных взрывов во Вселенной.

Интенсивная и постоянная яркость сверхновых типа Ia позволяет измерять расстояния между галактиками, но астрономы до сих пор точно не знают, как они возникают.

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